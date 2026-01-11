リニア中央新幹線のトンネル掘削工事で大量の湧き水が発生、岐阜県瑞浪市大湫（おおくて）地区の井戸などの水位が低下した問題を巡り、ＪＲ東海は１０日、新たに掘削した井戸の使用方法などを住民に説明した。

地区内約３５軒を対象として、１月下旬から２月上旬の使用開始を予定している。

大湫地区の地下では「日吉トンネル」の新設工事が行われる中、一昨年２月に湧き水が発生。付近の共同水源、個人宅の井戸、ため池で水位の低下が確認された。

ＪＲ東海はこれまで、応急的な生活用水の確保のための上水道の整備、給水槽の増設などを進めてきたが、住民から、夏場の水量確保や水源が枯渇した場合の備えを求める声や、「自然水を使いたい」との要望が寄せられ、昨年６月から新たな井戸の掘削をしてきた。

新たな井戸は深さ約１５０メートルで整備し、取水量は毎分１４リットルを予定している。説明会には約２０人の住民が参加した。６０歳代男性は「分かりやすく説明してくれた。安心して水が使えるようになりそうだ」と話した。

これまでのＪＲの対応に不満を訴える参加者もおり、７０歳代女性は「破壊された自然環境は戻らない。これで住民が納得するとは思ってほしくない」と強調した。

掘削作業は昨年１１月末に終えたが、瑞浪市が水質検査を独自にしたところ、「マンガン及びその化合物」の基準値が１リットルあたり０・０５ミリ・グラム以下であるところ、０・０５６ミリ・グラムを検出。このため、ＪＲ東海では、飲み水としても安心して使えるよう、新たなマンガン除去装置の設置を予定している。

このほか、ＪＲ東海では、さらに水資源を確保するため、地区内にあるキャンプ場跡地付近の小川から大湫地区まで水を引くことを検討しており、取水量は毎分１０リットル程度を想定している。

担当者は「今後も、大湫地区における水資源の確保について、地域の皆様ときめ細かくコミュニケーションを取りながら、真摯（しんし）に対応していきたい」としている。