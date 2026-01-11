元TOKIOの松岡昌宏（49）が11日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。この日、49歳の誕生日を迎え、決意を語った。

番組冒頭、自ら「Happy Birthday」を歌い、「私、松岡昌宏、40代最後、49歳になりました」と報告。「“自分の好きな数字なんですか？”って言われたら俺9が好きなんですね。株が好きなので。それと自分の1月11日なので1が好きなんです。“1”と“9”が好きなんですね」と告白。

「ただ、俺のラッキー数字って言えばいいのかな？俺もよく分かんないんだけど、占いとかあんまり信じる方じゃないし。ただいろんな方に言われるのは、俺は“4”と“9”がいいんだそうです。で、1ってことはですよ、シッピンクッピン。だから“1”と“4”と“9”が俺には、人生数字っていうか、ライフ数字って言えばいいの？分かんないけど。だそうです」とした。

「だから49。本当にフリーになって一発目の年ですから。でもだからといって気張ることもなく」と語った。

「なんかこの国って、あんまり“4”とか“9”って好まれないのよ。4は死につながるとか、9は苦しむとかね。でも、そんなのは物の言い方だけで、4は幸せにつながるとか、9もいい言葉にも全然使えるんですって。それでいこうかなって思うんだけど」と松岡。「俺もやっぱり昔の人間だからさ、“49”ってなるとさ、やっぱり何よりもう何より先にクロマティの背番号なんだよね。“49”で浮かぶものって言うともう、クロマティしか出てこないんだよ。元読売ジャイアンツのドラムの上手いバッターですよ。やっぱりクロマティがいいなって。クロマティの年にしたいね。どんな年なんだろう」と笑った。

松岡は昨年末をもってSTARTO社とのSTARTO ENTERTAINMENT社とのエージェント契約を終了。1日からは自身が立ち上げた「株式会社MMsun」で活動をスタートさせた。

公式サイトに「代表取締役 松岡昌宏」として「株式会社MMsun始動のお知らせ」をアップ。「この度、2026年1月1日より『株式会社MMsun』を設立し、業務を開始いたしましたことをご報告申し上げます。新たな一歩を踏み出す株式会社MMsunに、今後とも変わらぬご支援とご鞭撻を賜りますよう、心よりお願い申し上げます」と記した。元メンバーの城島茂（55）もインスタグラムを開設。「新たな思いで、新たな時を。food hood who'd 城島 茂」と思いをつづった。