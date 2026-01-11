「親も満足な収入が無く…」52歳無職男性、貯金300万円。両親との実家暮らしは「居心地の悪い生活」
All About ニュース編集部は、2025年11月20日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、富山県在住・52歳男性のエピソードを紹介します。
回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人：52歳男性
職業：無職
在住：富山県高岡市
家族構成：父親、母親、自分
世帯年収：父親300万円
実家の間取り：10LDK
毎月の生活費や貯金額は？実家に入れている生活費：4万円
交際費：なし
毎月のお小遣い：3万円
毎月の貯金額：なし
貯金総額：300万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、35〜59歳男性の1カ月の平均消費支出は18万7902円です。そのうち、住居費の平均は2万6605円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた16万1297円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについて聞くと、「出たいが予定は無い」と回答。恋愛や結婚願望については「結婚願望は乏しい」と言います。
「居心地の悪い生活をしている」実家暮らしを選んでいる理由を尋ねると「収入が無いから住まわせてもらっている。病気を患っていて養ってもらっている。仕事をしたいが、体調が悪くて思うようにできない」とのこと。
さらに、「収入があれば家を出たいがそれが叶わず、居心地の悪い生活をしている。実家暮らしを選んでいるというよりもそうならざるを得ないという状態」と続けました。
「親も満足な収入が無く…」実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「親がうるさい。親のめんどうな用事をさせられる。細かいことを言われる。プライバシーが満足ではない。外出を自由にできない。買い物をすると何を買ったのか聞かれる。親戚の付き合いに、私も付き合わされる。親の喧嘩の声で嫌な気分になる」と悩みを吐露。
お金に関する悩みでは「自由なお金が無いこと。親も満足な収入が無く私の僅かな年金をこちらが提供するのが辛い。家の出費を私が行うと責められる」と話しました。
病気のために仕事ができず、やむを得ず実家暮らしをしているという回答者。両親も経済的に余裕がなく、お互いに不満や不安を抱えながら生活をしている様子がうかがえました。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:福島 ゆき)