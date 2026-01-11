2026年NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」がスタートした。歴史学者の渡邊大門氏は「特に秀長についての史料は少なく、実像を描くのは困難だが、出自の真相をさぐりたい」という――。

※本稿は、渡邊大門『豊臣秀吉と秀長 天下取り兄弟の真実』（プレジデント社）の一部を再編集したものです。

イラストレーション＝ひらのんさ

■秀長の父親はいったい誰なのか？

秀長が秀吉の弟として生まれたのは、天文9年（1540）である。『系図纂要』（江戸末期成立）は、同年3月2日に竹阿弥の子として生まれたと記している。秀長の実父に関しては、諸説あるので検討を加えることにしよう。そこには、秀吉、朝日の実父の問題も絡んでいる。

木下弥右衛門と天瑞院の間に秀吉と瑞龍院が誕生し、秀長と朝日は天瑞院と再婚相手の竹阿弥の間に誕生した子であると記すのは、『明良洪範』である。同じく『太閤素生記』も、秀長と朝日は竹阿弥の子だったとする。同書によると、秀長は竹阿弥の子として生まれたので、小竹が幼名だったとも記載されている。

この説に対しては、天文16年（1547）に「御父が逝去」という記事があり、亡くなった「御父」は弥右衛門であると指摘された。この指摘が正しければ、秀長は天文九年（1540）、朝日は天文12年（1543）にそれぞれ誕生しているので、弥右衛門の生存中に生まれたのは明らかである。秀吉ら4人の兄弟姉妹は、全員が弥右衛門と天瑞院の間に誕生した子になる。

■兄弟ともに貧しい生活を送っていた

弥右衛門が天文16年（1547）に亡くなったとする説がある一方で（『明良洪範』）、『太閤素生記』は秀吉が8歳のときに弥右衛門が亡くなったと記す。秀吉の誕生年から計算すれば、弥右衛門の亡くなった年は天文15年（1546）になる。どちらの説に拠っても、秀長と朝日が誕生した年は、弥右衛門の没年より前になるので、二人とも竹阿弥の子でないのは明らかである。

『明良洪範』、『太閤素生記』はいずれも記述内容に誤りが多いので、史料としての質が低く信用できない。しかし弥右衛門の没年を考慮すれば、秀長と朝日が竹阿弥の子でないのは明らかである。秀吉ら4人の兄弟姉妹の父は、現時点で弥右衛門と考えてよいだろう。

幼少期の秀長の幼名は小竹だったというが、秀長は竹阿弥の子でなかったのは先述のとおりなので、この説は誤りといえる。秀吉の幼名も小竹だったと『太閤素生記』などに書かれているが、こちらも史料の質を考慮すると疑わしい。秀吉と秀長の幼名が小竹であることについては、確証がないといえるだろう。

青少年期の秀吉については数多くのエピソードが残されているが、秀長ら兄弟姉妹に関しては、皆無といって差し支えない。とはいえ、秀吉とその兄弟姉妹は同じような生活をしていたのは想像に難くなく、貧しい生活を送っていたと思われる。

■秀長の妻、慈雲院の生涯

秀長の妻の慈雲院については、父母の名前、実名、生没年などはわからない。秀長と慈雲院が結婚した時期は永禄10年（1567）頃と推測される。二人は与一郎という男子をもうけたが、与一郎は天正10年（1582）に亡くなった。

天正13年（1585）、秀長は慈雲院とともに、秀吉から支配を任された大和国に入った。慈雲院は春日社や長谷寺に詣でるなどし、厚い信仰心を示した。秀長が晩年に病気に罹ったときは、平癒を祈願してもいる。

天正16年（1588）9月、家康は慈雲院に綿五百把を、また毛利輝元は紅糸百斤、銀子二十枚をそれぞれ慈雲院に贈った。諸大名は慈雲院を気遣って、貴重な品々を贈ったのだろう。翌年9月、秀吉は、3年間にわたり妻を在京させるよう諸大名に命じると、慈雲院にも同じことが求められた。秀長は秀吉の弟だったが、二人の主従関係は厳然たるものだった。

■秀長には「光秀」という側室がいた

秀長死後の天正19年（1591）2月、秀吉は千利休が大徳寺山門に木像を置いたことに激怒し、連座して大徳寺の三人の長老も処刑しようとした。その際、慈雲院は天瑞院（秀吉の母）と秀吉に長老の助命嘆願を行い、受け入れられた話がある。

秀長の死後、養子の秀保が家督を継承したので、その後見を慈雲院が務めた。これは決して珍しいことではなく、戦国時代には若い当主を後家が後見した例がいくつかある。慈雲院は、文禄3年（1594）頃に没したと考えられる。

秀長には摂取院光秀という側室がおり、その父は伝左衛門なる人物で、秋篠家の出身だったという。伝左衛門は郡山城に出仕し、秀長に仕えていた。天正17年（1589）2月、伝左衛門は体調が不良になると、その3年後の4月に病没し、翌月には高野山（和歌山県高野町）に葬られた。文禄4年（1595）4月に秀保が病没すると、光秀は秀吉から新堂村の内から二百石を与えられたが、これ以後は光秀の記録が確認できない。

秀長の妻妾はほかにもいたようだが、史料を欠くので詳細は不明である。

■歴史から消された秀吉の兄弟姉妹

秀吉には瑞龍院、朝日、秀長という兄弟姉妹がいたが、それ以外にも兄弟姉妹がいたという記録があるので、次に紹介することにしよう（ルイス・フロイス『日本史』松田毅一・川崎桃太訳第一二章）。

『日本史』には天正15年（1587）のこととして、「一人の若者が、いずれも美々しく豪華な衣裳をまとった二、三十人の身分の高い武士を従えて、大坂の政庁（大坂城）に現れるという出来事があった。この若者は伊勢の国から来たのであり、関白（秀吉）の実の兄弟と自称し、同人を知る多くの人がそれを確信していた」という衝撃的な記録を残している。

天正15年（1587）は、秀吉が関白に就任した翌々年で、四国征伐（長宗我部征伐）、九州征伐（島津征伐）を終えた頃だった。このとき秀吉は51歳である。この若者は日本側の史料に記載がなく、話自体が史実なのか疑わしい。周囲の人々が秀吉と若者が兄弟であることを確信していたと書かれているが、それはどういう根拠に基づくものなのだろうか。それすらも謎である。

秀吉は実の兄弟と称する若者に関して、母の天瑞院に次のとおり問い質した。

■秀吉の母には三回の離婚歴が

「関白（秀吉）は、傲慢、尊大、否それ以上の軽蔑の念をこめて、自らの母（天瑞院）に対し、かの人物を息子として知っているかどうか、そして息子として認めるかどうかと問い質した。彼女（天瑞院）はその男を息子として認知することを恥じたので、デウスに対する恐れも抱かず、正義のなんたるやも知らぬ身とて、苛酷にも彼の申し立てを否定し、人非人的に、そのような者を生んだ覚えはないと言い渡した」

若者が秀吉と面会した際に、何らかの見返りを求めた可能性がある。見返りとは、地位や知行になろう。それに気付いた秀吉は、あえて母に若者が我が子であるかを尋ね、「知らない」と言わせようとした。天瑞院も秀吉の意向に忖度(そんたく)し、「若者のことを知らない」と答えた。天瑞院も何かと不都合なことがあり、そのように回答したのだろう。

母・天瑞院が知らないと答えたので、秀吉は嘘をついた若者に次のとおり厳しい罰を科した。

「その言葉（天瑞院が知らないと言ったこと）を言い終えるか終えないうちに、件の若者は従者ともども捕縛され、関白（秀吉）の面前で斬首され、それらの首は棒に刺され、都への街道筋に曝された。このように関白（秀吉）は己の肉親者や血族の者すら（己に不都合とあれば）許しはしなかったのである」

一説によると、秀吉の母には3回以上の結婚歴があったという。むろん結婚とはいっても、当時は婚姻届を提出することもなかったので、同居して子を産めば婚姻関係として認められた程度の話である。その背景を想像してみると、秀吉の母は貧しかったので、生活のために不特定多数の男性と関係した可能性がある。秀吉の兄弟という若者は、そうした事情により誕生したと考えられよう。

とはいえ、秀吉にとって、兄弟姉妹は秀長ら三人だけであり、若者の存在は極めて不都合だった。ましてや、地位や知行を要求されたとなれば、ますます疎ましく感じただろう。そこで、秀吉は母に若者を「知らない」と言わせ、嘘を言った若者を処刑したうえで、首を晒すという残酷な所業を行ったと考えられる。

■惨殺された姉妹も…

若者を処刑した秀吉は、まだ自分が知らない兄弟姉妹がいると確信し、ほかにいないのか徹底して調べた。『日本史』第一二章には、「その（若者が殺されてから）後3、4カ月を経、関白（秀吉）は、尾張の国に他に（自分の）姉妹がいて、貧しい農民であるらしいことを耳にした。そこで彼は己の血統が賤しいことを打ち消そうとし、姉妹として認め（それ相応の）待遇をするからと言い、当人が望みもせぬのに彼女を都へ召喚するように命じた」と記録されている。

秀吉があたかも偶然に姉妹の存在を知ったように記されているが、実際には執拗な探索が行われたと考えられる。あるいは、母に心当たりを執拗に問い質した可能性すらある。文中の「己の血統が賤しいことを打ち消そう」というのは、血のつながりのない兄弟姉妹を根絶やしにすることによって、自身の賤しい血統が世間に広まらないよう対策したということになろう。

渡邊大門『豊臣秀吉と秀長 天下取り兄弟の真実』（プレジデント社）

『日本史』第一二章には、「その哀れな女は、使者の悪意と欺瞞に気が付かず、天からの良運と幸福が授けられたものと思いこみ、できるだけの準備をし、幾人かの身内の婦人たちに伴われて（都に）出向いた。（しかるに）その姉妹は、入京するやいなやただちに捕縛され、他の婦人たちもことごとく無惨にも斬首されてしまった」という悲惨な結末が書かれている。

この姉妹は気乗りしなかったが、使者の甘言にそそのかされ、秀吉との面会を決意した。姉妹は天下人の秀吉に会うので、恥ずかしくない服装を準備し、輝かしい未来を信じて上洛したのである。しかし、姉妹は秀吉の命により捕らえられると、無残にも斬首されたのである。おそらく首は、目立つ場所で晒されたに違いない。

秀吉は自らの出自を隠すことはなかったが、秀長ら三人以外の兄弟姉妹の存在は決して認めなかった。見知らぬ若者や姉妹は、存在自体が不都合だったので、その存在すら跡形もなく消し去ったのである。

----------

渡邊 大門（わたなべ・だいもん）

歴史学者

1967年生まれ。1990年、関西学院大学文学部卒業。2008年、佛教大学大学院文学研究科博士後期課程修了。博士（文学）。現在、株式会社歴史と文化の研究所代表取締役。主要著書に 『関ヶ原合戦全史 1582‐1615』（草思社）、『戦国大名の戦さ事情』（柏書房）、『ここまでわかった! 本当の信長 知れば知るほどおもしろい50の謎』（知恵の森文庫）、『清須会議 秀吉天下取りのスイッチはいつ入ったのか？』（朝日新書）ほか多数。

----------

（歴史学者 渡邊 大門）