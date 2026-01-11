大河ドラマ「豊臣兄弟！」(NHK)

「どうする家康」(2023年)以来3年ぶりの"戦国大河"として、そして「秀吉」(1996年)以来30年ぶりの豊臣家を題材とした戦国ど真ん中の大河ドラマとして、放送前から大きな注目を集めてきたNHK大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」。

豊臣秀吉の弟・秀長は、"秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった"とまで言わしめた天下一の補佐役。彼の目線から戦国時代を描く本作は、1月4日に初回の放送を迎えると、「面白い」「ワクワクする」と視聴者の心を鷲掴みにする好調な滑り出しを切った。

■仲野太賀＆池松壮亮の掛け合いも抜群！八津弘幸脚本による小気味いい物語

尾張中村の貧しい農家に生まれた小一郎(仲野太賀)が、8年ぶりに村に帰ってきた兄の藤吉郎(池松壮亮)と再会、若き戦国武将・織田信長(小栗旬)に仕えて出世することを夢見る兄から家来になるように頼まれる...。そんな展開から始まる兄弟の下剋上が繰り広げられる本作。

仲野太賀が巻き込まれ型の主人公を演じる大河ドラマ「豊臣兄弟！」(NHK)

自由奔放な兄・藤吉郎(後の秀吉)と振り回される弟・小一郎(後の秀長)という兄弟の関係性や人物の魅力を引き出したコミカルな掛け合いをはじめ、強引な兄により小一郎があれよという間に戦国の世界へと引きずり込まれていくスピード感のある展開など、八津弘幸の脚本の妙が光る物語は好感度抜群。冒頭のアニメ演出など斬新さもありつつも、これぞ王道といった印象だ。

■「豊臣兄弟！」仲野のインタビューはこちら

■小栗旬、松下洸平ら豪華俳優たちが名を連ねる戦国武将たち

巻き込まれ型のお人好しな主人公というキャラクター像を柔らかな表情や狼狽で見事に表現した仲野、また嵐のようなエネルギッシュさの中にふと顔を出す非情さを、メリハリをつけて巧みに表現した池松など俳優陣の演技もさすが。

大河ドラマ「豊臣兄弟！」(NHK)

大河ドラマ「豊臣兄弟！」(NHK)

さらに第1回で庶民たちの中に紛れ込む形で登場した織田信長の隠しきれないカリスマ性や、殿様姿での圧倒的なオーラを放った小栗旬をはじめ、豪華キャストが戦国武将として名を連ねる。

「心配御無用！」という流行語を生み出した「秀吉」の主役・竹中直人が松永久秀を演じるほか、最強のライバルとなる徳川家康は松下洸平が演じており、いつ"三英傑"が揃い踏みになるのか、期待が高まるばかりだ。

大河ドラマ「豊臣兄弟！」(NHK)

■白石聖、浜辺美波、吉岡里帆らが体現する戦国ヒロインの生き様

そんな戦の世界を生きる男たちを取り巻く"戦国ヒロイン"の人間模様も見どころの一つ。これまでに大河ドラマでは「おんな太閤記」(1981年)を筆頭に、戦国時代を舞台にした作品では女性たちのドラマも濃密に描かれてきた。

初回では小一郎の幼なじみ・直を白石聖が演じ、小一郎の調子の良さに呆れつつも密かな思いを抱く様をフレッシュに体現。早くも第2回では淡い恋心が切ない展開をもたらすことになりそうだ。

大河ドラマ「豊臣兄弟！」(NHK)

大河ドラマ「豊臣兄弟！」(NHK)

そんな秀長の初恋の人・直に対し、正室として生涯を共に歩むことになる慶(後の慈雲院)を演じるのは吉岡里帆。負けず嫌いの性格を持ち、夫・秀吉と共に出世街道を駆け抜ける正室・寧々役には、初回で快活な庶民の娘っぷりを見せた浜辺美波。大河ドラマ初出演となる2人が、豊臣兄弟を支えながら激動の時代を生き抜いていく女性をどう作りあげるか、気になるところだ。

大河ドラマ「豊臣兄弟！」(NHK)

さらに秀吉の側室となる淀殿こと茶々に井上和(乃木坂46)など、多彩な顔ぶれが並ぶ中でも第2回の予告に一瞬登場し、お茶の間を賑わせたのが、「篤姫」(2008年)以来18年ぶりに大河出演となる宮崎あおい(※「崎」は正しくは「立さき」)。

兄・信長と夫・浅井長政の対立など悲劇的な生涯を毅然として生き抜いた市という役どころで、コミカルな雰囲気の作品をピリッと締めてくれることだろう。

激動の戦国時代を、豊臣秀長という珍しい角度から切り取りつつも、戦国武将たちの思惑行き交う戦いやヒロインたちの生き様といった王道の魅力を真正面から描く大河ドラマ「豊臣兄弟！」。長い道のりは始まったばかりだが、早くも今後の展開が楽しみでならない。

文＝HOMINIS編集部

「豊臣兄弟！」の放送情報はこちら

放送情報

大河ドラマ「豊臣兄弟！」

放送日時：2026年1月4日より毎週(日)20:00〜20:45ほか

※NHK ONEで同時・見逃し配信中

チャンネル：NHK総合 ほか

出演：仲野太賀、池松壮亮、吉岡里帆、浜辺美波、白石聖、松下洸平、宮崎あおい、小栗旬 ほか

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ