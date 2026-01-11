女の子をチラチラ見る男の心理８パターン
ふとした瞬間に男性からの視線を感じることはありませんか？「なんでわたしを見ているの？」と疑問に思った経験がある方もきっと多いことと思います。男性の女の子をチラチラ見るという行為には何か秘密が隠されているのでしょうか。そこで今回は「女の子をチラチラ見る男の心理８パターン」をご紹介します。
【１】「めちゃめちゃカワイイ！」と思っている
ズバリ、男性はカワイイ女の子を見るのが大好きです。何度も顔をチラチラと見てくるようならカワイイと思われている可能性が高いでしょう。そこで自然な笑顔を見せることができれば、男心をよりくすぐるかもしれません。
【２】一緒にいるカワイイ友達を見ている
女の子３人くらいでおしゃべりしている最中にチラチラ見てくる男子は、ひょっとしたらではなく、隣にいるカワイイ友達を見ているのかもしれません。男性の視線が自分をスルーしていないか注意して見てみましょう。
【３】気になる雑誌やアイテムを持っている
あなたが持っている携帯や雑誌などのアイテムを羨ましいと思って見ている可能性があります。特にトレンドに敏感な男性の場合はそういうケースが多いかもしれません。
【４】顔や服に何かがついている
マスカラが顔についてしまっていたり、ゴミが服についてしまっているので気になっているだけかもしれません。普段から外出前に鏡で身なりをチェックしておけば、そういう事態を防ぐことができます。
【５】「僕の知り合いに似ているな?」と思っている
道ですれ違った人が、自分の知り合いに似ているということは良くあること。ひょっとしたらあなたが、知り合いと勘違いされているのかもしれません。あなたの顔を見て少し考え込んでいるようなら、その可能性が高いです。
【６】いい匂いがするので気になって見ている
男性は匂いに恋することもあります。すごく近くにいる人から見つめられていた場合は、ひょっとするといい匂いがキッカケになっている可能性があります。だからといって香水などをつけすぎると、周りの人の迷惑になるのでやめておきましょう。
【７】大きく開いた胸元が気になってしまい、つい見てしまう
男性は無意識に胸元をチラ見してしまう生き物です。あまりに視線を感じるようなら、自分の身なりを見直し、露出を抑えてみるなどした方がいいのかもしれません。
【８】何か話しかけるキッカケをさぐっている
たまに目が合って、なんだかモジモジしているようなら、あなたと仲良くなりたいと思っているかもしれません。やぶさかでない場合は、「おはよう」のあいさつでもいいので声をかけてあげると喜ぶでしょう。
あなたが視線を感じる男性は、どのパターンに当てはまるのでしょうか。また、他にも女性をチラチラ見る男性心理があるのかもしれません。みなさんからのご意見をお待ちしています。（外山武史）
