キムラ緑子「介護制度は優しくない」 認知症の母、片道6時間の遠距離介護。高額な費用と自費リハビリの限界を告白
大学時代より舞台で活躍し、2000年ごろより映像作品にも進出。2013年放送のNHK連続テレビ小説『ごちそうさん』で、一気に実力派の人気俳優として認知が広まったキムラ緑子さん（64歳）。2026年は日曜劇場『VIVANT』の続編放送も控えていますが、新年の幕開けは主演を務める舞台作品『わが歌ブギウギ−笠置シヅ子物語−』です。
「うさうさしている人たちに」作品を届けたいと言うキムラさんに、いまキムラさん自身が直面している介護の、制度への憤りを少しだけ吐き出してもらいました。
◆黒柳徹子さん＆加藤登紀子さんからご本人に「そっくり！」と太鼓判
――2026年は舞台でスタートですね。笠置シヅ子さんというと、現役を知らない人が多いですが、朝ドラ『ブギウギ』の放送でその存在が新たに広まりました。
キムラ緑子さん（以下、キムラ）：そうなんです。私の中でも、最初は台本を読んでいると趣里さんが浮かんでしまったりして、まずはそこを取り払うのが大変でした（笑）。
――朝ドラ放送をきっかけに、笠置さんご本人の映像を番組やYouTubeなどで初めて見た人も多いです。ものすごくパワフルですね。
キムラ：すごいステージングで楽しくなるでしょ。ただパフォーマンスしただけではダメで、全身を使ってね。顔も。
――YouTubeと言えば、加藤登紀子さんのチャンネル『登紀子の「土の日」ライブ』のキムラさん出演の回を拝見しました。笠置さんにお会いしたことのある加藤さんから、キムラさんはご本人に「そっくりだ！」と太鼓判を押されていました。
キムラ：大好きな番組で、本当に緊張しました。加藤さんにお会いしたあとに、黒柳徹子さんにもお会いしたんです（12月10日放送の『徹子の部屋』に出演）。徹子さんも笠置さんにお会いしてるんです。徹子さんはまだ売れてないころで、笠置さんが歌ってらっしゃるところを通るだけの役だったんだけれど、ミスをいっぱいしてしまったそうで。目立っちゃって、やり直しさせられていたら、笠置さんが近づいてきたそうなんです。怒られるのかなと思ったらおおらかに「大変でんな」と言ってくれたと。
徹子さんも、私はとにかく見た目が似てるとおっしゃってくれましたけど、別の人間ですしね。絶対に別物にはなってしまいますが、頑張って、客席のみなさんが見ているうちに「まあ、いいか」となってくれれば、それで十分だと思っています。
◆淡路島にいる母の介護に直面して思うこと
――『徹子の部屋』でもお話されていましたし、キムラさんご自身のInstagramでも書かれていますが、現在、介護に直面されているとのこと。読者にも、両親を介護していたり、これからすることになると考えていて、介護に関心のある人が多いです。
キムラ：私の母は去年、施設に入ったんですが、義理の親や妹も含めて、みんな大変なんです。なにが大変って、世の中のシステムがうまくいってないから。優しくないなと感じます。現場の人たちは本当によくお仕事してくださってるんだけれど、とにかく制度がね。
――実際に直面している家族として、どんなことを感じていますか。
キムラ：母は認知症を患っているのですが、リハビリすると少しよくなるんです。全然歩けないんだけど、少し力が入ったり、やる気になる。でもそのリハビリも、私が帰ったときにしかできないんです。
――というと。
キムラ：今いるところが、介護を呼べない施設で。そういうところは多いんですよ。だから私が自分で雇わなきゃいけないんだけど、施設ではできないから、淡路の実家に自費で来てもらうことになる。週1回でも2回でもやりたいんだけど、実家にひとりでいる父ももうヨタヨタですから、私が帰ったときしかできない。でも行くだけで片道6時間かかりますからね。どうしても月に1回とか2回になってしまう。
