ABEMAオリジナルのバラエティ番組『禁欲倶楽部〜もう、我慢できないです〜』では、お見送り芸人しんいちが19歳の甥っ子に「保証人いける？」とLINEし、その返信に絶句する場面があった。

【映像】甥っ子からの実際のLINE返信

同番組は、欲望にまみれた芸人たちが、あらゆる“欲”を禁じられた空間でさまざまなミッションに挑戦し、賞金をかけた生き残りバトルを展開するサバイバルバラエティーだ。MCは小籔千豊、せいや（霜降り明星）が務める。集められた芸人は、みなみかわ、ともしげ（モグライダー）、みちお（トム・ブラウン）、ヤジマリー。（スカチャン）、高野正成（きしたかの）、鈴木もぐら（空気階段）、お見送り芸人しんいち、ニシダ（ラランド）の8人。

勝ち残ったともしげ、みちお、もぐら、しんいちの４人が挑むのは「投稿わんこそば」。30秒以内にお題の言葉をLINEで知人に送信し、成功すれば運試しができるボールを獲得できるというルールだ。ただし、送信相手は徐々に年齢を上げていかなければならず、一度送った相手やその人より若い人には送れないという「保身」を許さない縛りがあった。

送信するお題は「保証人いける？」。しんいちは迷いながらも、19歳の大学生になりたての甥っ子にLINEした。シャレにならない相手への送信に、芸人らは「なんで親戚に送るの？」「家族系は本当にやばいよ…」とドン引き。

時間が経ち、LINEを確認したしんいちは「絶対にあかんやつからきてる…」と絶句する。甥っ子から「送り先間違えてない？」「なんのか分からないけど多分荷が重い」との返信があり、さすがのしんいちも精神的に追い詰められた表情を見せた。

（ABEMA『禁欲倶楽部〜もう、我慢できないです〜』より）