小2の娘が成人式を迎える頃、自分は70代…〈世帯年収1,250万円〉港区在住・58歳“高齢パパ”が向き合う「静かな覚悟」

50代で第一子を授かる「高齢パパ」は確実に増えています。Aさん（58歳）の場合、小2の娘が20歳を迎える頃、自身は70代。娘の成長を支えるため、働き続け、健康でいる覚悟を決めています。

娘が20歳になる頃には70代に突入…「高齢パパ」の覚悟

2022年4月から成人年齢は18歳に引き下げられましたが、多くの自治体では従来どおり20歳で成人式が行われています。今年の成人式は1月12日ですが、その日を前に、Aさん（58歳）は、ふと立ち止まって自分の時間を数えるようになりました。

Aさんのひとり娘は現在小学2年生。彼女が20歳で成人式を迎えるころ、Aさんは70代になっています。頭ではわかっていたことですが、改めて数字にすると、胸の奥にじわりと重みを感じます。

Aさんが父親になったのは50歳を過ぎてから。妻は8歳年下で、不妊治療にかかった費用はトータルで1,200万円。住所こそ港区ですが品川区に近く、共働きの会社員家庭。Aさんは年収850万円、妻が400万円。決してイメージされるような“港区・タワマン暮らしの富裕層”などではないと苦笑します。

そんなAさん、娘を育てるなかで意外な発見もあったといいます。「さすがに自分がいちばん年上だろう」そう思っていましたが、保育園、小学校の参観に行くと、白髪交じりの父親や、落ち着いた雰囲気の父親。自分と同じくらい、あるいはそれ以上に見える男性もいたのです。

「もちろん大多数は年下ですけどね。ただ土地柄もあるかもしれませんが、自分のような高齢の父は、都会では増えているんだなと思いますよ」

Aさんは「娘には引け目を感じてほしくない」と服装に気を配り、髪を整え、体型維持も心がけているとか。とはいえ、いまは大きな持病もなく元気ですが、「10年後、20年後も同じように動けるとは限らない」という不安も口にします。

また、住宅ローンを完済する同世代が増えるなか、Aさんは教育費のピークと老後資金づくりが完全に重なります。周囲が「そろそろセカンドライフを」と語り始める年齢で、Aさんは、まだ“教育費の出口が見えない側”に立っています。

教育費と老後資金の準備が重なるリスク

厚生労働省の人口動態統計を見ても、父親の年齢は年々上昇しています。2023年のデータによれば、この年に生まれた子の総数が約700,900人、50代以上の父は8,910人。およそ1.3%、100人に1人強の計算です。

Aさんの場合、娘が20歳になるまで12年ほど。そのとき自分は70代です。年金を受給する年齢になっていても、娘の教育費が必要。だからこそ働けるうちは働き、何より健康でいなければならない――そう強く思います。

「教育費がかかる時期と老後の準備が完全に重なる。これはかなり危険なんです。下手したら、親子共倒れになるリスクもあります。そうならないよう娘の生前から妻ともたくさん話をしました。貯蓄の運用、退職金の使い道を計画、親から不動産を相続する予定もあります」

高齢パパだからこそ、Aさんは「準備できることは早めにやる」と決めています。健康診断は欠かさず、保険も手厚く定期的に見直し。仕事を長く続けるためにコツコツ資格を取っています。「若さは取り戻せないので、計画と準備だけはしっかりと」――それがAさんなりの父親としての責任だといいます。

※参考「人口動態調査 人口動態統計 確定数 出生 2023年」