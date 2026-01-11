「欲に負けた」“爽やかイケメン吹奏楽部顧問”が女子トイレにカメラを…変態クラリネット吹きの素顔〈年末年始も盗撮逮捕者が続出〉

昨年、愛知県から北海道にかけて全国各地で、現役教師7人が生徒を盗撮していたという前代未聞の事件が発覚した。逮捕された被告らは自身をHLT（H変態、Lロリコン、Tティーチャー）というグループ名のもと“戦利品”と呼ぶ、盗撮画像をSNS上で共有していた。そのニュースが大々的に報じられていたにもかかわらず、新たな男が学校内で盗撮したとして逮捕された。市内中学校の吹奏楽部顧問でクラリネットの名手だったというその男の横顔に迫る。

【画像】山盛りのソフトクリームとイチゴを手におどけた表情をみせる加藤容疑者、大学時代の“爽やか”な写真も

相次ぐ盗撮事件報道のさなかに起きた新たな変態教師事件

昨年、逮捕起訴された7人の教師たちはいずれも「授業がわかりやすいと評判」「信頼は厚かった」と、表の顔はみな好印象であった。だからこそ保護者たちの教師への信頼が損なわれる事態にまで陥った。

そんな中で、昨年12月25日に愛知県名古屋市中の中学校の女子トイレに盗撮目的でカメラを設置したとして、愛知県警は名古屋市非正規職員の加藤謙吾容疑者（26）を建造物侵入、迷惑行為防止条例違反の容疑で逮捕した。

名古屋市教育委員会は「勤務態度は真面目でした」と言う。

「吹奏楽部の部活動顧問で、2021年5月から当該校に配属されていました。部活動中の月に20時間ほどを校内で過ごしていました。日でいうと校内には2時間程度の滞在となります。校内のどこにどのタイミングで、どんな盗撮用のカメラを設置したかはわかっておりません。勤務中かどうかもわかりません。そこに被害生徒が写っていたかどうかは捜査関係者から聞いていませんのでわかりません」

市教委の本人への聞き取りによれば「8月頃から盗撮行為をしていた」とのことで、去年8月といえば連日にわたって現役教師らの盗撮報道が出ていた時期だ。

市教委も「9月19日には各小中学校へ『性暴力の防止対策の設定について』というプリントを配布していたのに、それをどう受け止めていたのか」と声を落とす。

吹奏楽を愛していた青年は、なぜ一線を越えたのか

加藤謙吾容疑者の事件についての市教委の会見を見た愛知県内の現役中学教師は、「またもこんな事態が起きたのか」と驚きを隠せず、すぐさま加藤容疑者がどんな人物だったか知り合いの教師などに聞いて回ったようだ。

そして加藤容疑者を知る者にあたり、こんなことを聞いた。

「その方は市教委が12月25日に会見を行なった後、出身校だった名古屋の私立大の学生紹介欄から加藤容疑者のページが削除されたので驚いた、と言ってました。私もそのページを見せてもらいましたが、加藤容疑者が熱心に吹奏楽、クラリネットへの愛を語っているインタビューを見ました。『練習では最後まで成功しなかったのに本番でばっちり（音が）合った時の驚き』などと書かれていました。その感動や達成感を子どもたちに知ってほしくて吹奏楽部の指導者を目指していると。吹奏楽のこと以外に使える時間がないとも書かれていました」

また、この現役教師によれば、加藤容疑者はXなどではフォロワーからの質問にこう答えていた。

「フォロワーから『同い年以外の人と付き合ったことありますか』という質問に対し、『あります…』と控えめに答えていました。年上であろうと年下であろうと未成年対象でなければいいと思いますが、いつ、どこのタイミングで未成年に性的な興味が湧いてしまったのか。

25日の会見で市教委の調べに対して『自分の欲に負けてしまう最低な大人で申し訳ない』と反省の弁を述べていましたが、反省しなければいけない行動に出てほしくなかったです、本当に」

「同業者として恐怖すら感じます」現役教師の怒り

現役教師の手元には、市教委の会見後の12月26日に配布された「児童生徒性暴力の防止対策の再徹底について」と記されているレジュメがある。

「徹底ではなく、再徹底とタイトルが書かれていることを重く受け止めます。子どもたちが安心安全に教育を受けられる場が学校なのに、その安心安全を教育者側が侵害することに怒りと共に同業者として恐怖すら感じます。まじめに仕事に取り組む私たちの志さえ侵害される。どうか今後はこんなことが起きないように願いたいです」

まさにまじめな教育者としての心の叫びである。しかしこの事件以降も、教育現場以外の全国各地で盗撮事件は起きている。社会部記者は言う。

「1月7日には滋賀県警の県警本部の30代の一般職員が派遣風俗店の女性を盗撮したとして、県警は懲戒処分を出し、後に退職したことを発表しました。同日に静岡県のビル内で女性用トイレに盗撮目的で侵入した男性が現行犯逮捕、8日には鹿児島県で女子児童のスカートの中を盗撮した男が逮捕されました。ここまで続くと再発防止のためにも対策は必要だと思います」

盗撮という犯罪行為、これ以上の拡大を防ぐことはできないのだろうか。

取材・文／河合桃子 集英社オンライン編集部ニュース班