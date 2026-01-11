サッカー男子日本代表でドイツ1部リーグ・アイントラハト・フランクフルトの堂安律選手（27）の妻でインフルエンサーの明松美玖さんが2026年1月2日までに、自身のインスタグラムを更新。幸せムードあふれる夫婦ショットを披露した。

「関わってくれた全ての人に感謝します」

明松さんは、「2025年 たくさんの愛に触れた1年でした」といい、堂安選手との仲睦まじい2ショットやウェディングドレスを着用したソロショットなどを投稿。「関わってくれた全ての人に感謝します」とつづっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、明松さんはウエスト部分がシアーデザインのドレスを着用。堂安選手はストライプ柄のジャケットを着用。2人でグラスを口に運ぶ様子を披露していた。2枚目では、純白のウェディングドレスを着用。豪華な装飾をバックにソファに腰かけていた。4枚目ではボーダー柄のワンピースにカーディガン風のアウターを羽織って、笑顔を見せるショットも公開している。

この投稿には、「いつも拝見して癒されてます」「美男美女」「幸せが伝わって来る〜」「お似合い過ぎる〜」「本当いつも可愛い」といったコメントが寄せられていた。