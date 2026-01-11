今日11日は近畿地方の上空に、非常に強い寒気が流れ込む見込みです。寒気の影響で明日12日午前中にかけて、近畿北部は断続的に雪が強まり、平地も含めて大雪となるでしょう。冷たい風が吹き荒れ、日本海では波の高さが6〜7メートルと、大しけになる見込みです。京阪神周辺は晴れ間もありますが、夜にかけてグッと気温が下がり、凍てつく寒さとなるでしょう。

今日11日 大雪をもたらす非常に強い寒気が流れ込む

今日11日は近畿地方の上空に、非常に強い寒気が流れ込むでしょう。上空5500m付近では-36℃以下と、大雪の目安となる寒気が流れ込み、1500m付近(地上に近い所)も-12℃以下と非常に強い寒気が近づく見込みです。地上付近から空高い所まで、これだけ強い寒気に覆われるのは、1年に1度あるかどうかというレベルです。雪雲が発達しやすく、近畿北部を中心に警報が出るような大雪となる恐れがあります。

北部は短時間で積雪が急増する恐れも 中部・南部も一時雪の可能性

今日11日から明日12日の午前中にかけて、近畿地方の北部は断続的に雪が強まり、大雪となるでしょう。雪雲を流す風は西〜西北西で、この風向きの時は兵庫北部・京都北部など日本海に近い地域で、雪の降る時間が長くなりやすいです。滋賀県も高島市・長浜市・米原市を中心に、断続的に雪が降るでしょう。

特に今日11日の午後は寒気の底となり、北部は平地も含めて乾いた積もりやすい雪が降る見込みです。短時間で積雪が急増し、車の立往生が発生するような危険な降り方となる恐れもあります。冷たい風も吹き荒れ、日本海では波が6〜7メートルと大しけになるでしょう。強風や雪によって停電が発生する恐れもあり、近畿北部はかなりの荒れ模様となりそうです。



中部・南部も紀伊山地や丹波高地周辺、滋賀県の東近江周辺などは一時的に雪雲が流れ込み、数センチ程度積もる可能性もあります。京阪神周辺は晴れ間もあって、雪は一時的に舞う程度。積もる可能性は低いですが、日ざしが届く地域も含めて、このあとは凍てつく寒さとなる見込みです。

朝より昼や夜の方が寒い 風も強く凍てつく寒さ

今日11日は気温が右肩下がりで、朝よりも日中や夜の方が気温が低くなるでしょう。舞鶴市は昼以降0℃前後と極寒に。大阪市内も冷たい西寄りの風が吹きつけ、凍える寒さとなりそうです。昨日10日の日中が暖かかったこともあり、この寒さはかなり体にこたえそう。朝それほど寒くないと感じても、このあとは万全の寒さ対策をなさってください。