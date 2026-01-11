現在、大阪芸術大学短期大学部の教授として週に3日ほど大阪に通っているという芳本美代子。デビュー40周年を迎えた2025年は、アルバム楽曲のストリーミングサービス（サブスク）解禁や、約35年ぶりのライブ再開など、音楽活動に精力的な1年であった。

【写真】昨年10月に解禁されたばかりの「芳本美代子」Spotify人気ランキング。「Auroraの少女」は３位…シングル売上順と微妙に異なるのが面白い

インタビュー前編では、アイドル全盛期の3年間について尋ねてみたが、後編ではその後の音楽活動や、ライブ再開の経緯などについても語ってもらった。その前に、デビュー時にアイドル活動を共にしていた仲間について尋ねてみた。

デビュー40周年の昨年、突然、ライブ活動を再開。そのワケとは…

「事務所の1年後輩には、同じ山口県出身の西村知美ちゃんがいましたが、知美ちゃんは映画からのデビューで別のラインで動いていたので、やっぱり一番近い存在は石川秀美さんですね。秀美さんの曲では、松本隆先生が作詞された『ゆ・れ・て湘南』が好きでした。秀美さんのような“元気な女の子”というスタイルを引き継いだので、私のファンも全体の半分近くは同年代くらいの女の子でした。一方、同期の松本典子ちゃんなんて、“男性が守ってあげなきゃ”というタイプで、ファン層がまったく違いますからね。

秀美さんは事務所の3年先輩で、テレビ番組や地方のお祭りなどのイベントでご一緒することが多かったです。秀美さんがメインで出られるところに、私もバーターで（笑）呼んでいただいたんでしょうね。秀美さんは健康的なイメージがあり、芸能界での運動会や水泳大会でも大活躍なさっていたのですが、私はスポーツが苦手で、みんなに笑い者にされていました(苦笑)」

石川秀美のさらに2年先輩となる河合奈保子は、どういう存在だったのだろうか。

「いや、もう奈保子さんは大先輩で、別格の存在でした。でも、奈保子さんのラジオ番組のゲストに呼んでいただいてお話しすると、本当に気さくで。奈保子さんは抜群の歌唱力で、バラードを上手に歌われるイメージがありますが、『コントロール』のようにテンポの速い曲も歌いあげることができて、すごく好きですね」

さまざまなタイプのアルバムを発売。制作の裏側語る

さて、ここからはデビュー４年目以降について語ってもらおう。4年目となる88年には、CHAGE and ASKA、杏里、山本達彦などシンガーソングライターの楽曲が中心になったアルバム『Miss Lonely Hearts』を発表する。そのリード曲「サカナ跳ねた」は、ASKAが詞曲を手がけており、非常に抽象的な歌詞と浮遊感漂うメロディーで、アイドルのヒットソングとは一線を画した不思議なポップスに仕上がっている。

「アイドルデビューから3年経って、自分の個性を持っているアーティストの方たちに憧れ、それぞれのカラーで作られた楽曲を楽しみ始めた頃ですね。ASKAさんに作っていただいた『サカナ跳ねた』と『You…』はどちらもフワフワした曲で、2曲の中でよりキャッチーな『サカナ跳ねた』がシングルに決まったのだと思います。この不思議な感じも丸ごと“ASKAワールド”ですよね。

ASKAさんにはレコーディングにも来ていただいて、力まないような歌い方をアドバイスいただき、私なりに頑張りました。このアルバム内では、多分私に合うだろうということで推していただいた、CHAGE and ASKAの『オンリー ロンリー』もカバーしています」

さらに89年にはアルバム『Power of Love』を発表している。これは、先輩である河合奈保子、石川秀美同様にデビュー5周年を記念した海外録音アルバムで、同作には松田聖子のシングル「Marrakech」の作曲・編曲を手がけたSteve Kipnerの楽曲が多く収録されている。

「デビュー5周年記念ということで、海外レコーディングに3週間ほど行かせてもらいました。それだけ行っていたら英語もペラペラになるのかなと思ったのですが、全然なれなかったです（笑）。でも、ロスアンゼルスならではの開放感や爽快感が出た作品になっていると思います」

さらに翌90年には、自作詞曲や女性シンガーソングライターからの提供曲を収録したアルバム『「MY」』をリリースするなど、着実にJ−POPにシフトチェンジしている。この『「MY」』では、サザンオールスターズのアルバム『人気者で行こう』に収録されていた人気のバラード「海」もカバーし、アルバムのリードシングルとしてリリースしている。

「その2年前に、同じテイチクだったあおい輝彦さんの『センチメンタル・カーニバル』をカバーして好評だったので、またカバーをするというアイデアがあったんだと思います」

本人は特にサザンオールスターズのファンというわけではなかったらしく、察するに、同じレコード会社だった高田みづえが、「私はピアノ」「そんなヒロシに騙されて」などサザンオールスターズのカバーでヒットを飛ばしたことも影響しているのかもしれない。いずれも芳本本人の強い希望ではないのに、とても伸び伸びと自然体で歌っているのが印象的だ。

また、アルバム全体も、「南野陽子ちゃんの『話しかけたかった』のようなドラマティックな作品が大好き」という同作作詞の田口俊が大半を手がけ、「いろんなお話をしながら作っていった」というだけあって、ぐんとフェミニンな雰囲気となっている。これは、当時同じ事務所だった今井美樹が、女性からの熱い支持を経て大ブレイクしたことにならった可能性がある。本作は芳本のアルバムの中で唯一、オリコンTOP100圏外となっているが、今回のサブスク解禁を機に、今後もっと聴かれても不思議ではないほど完成度が高い。

「歌手活動と女優業、どちらもこなすのは難しかった」

それにしても、5年間で着実にボーカリストとして成長していったにもかかわらず、芳本はどうして90年に突然、歌手活動を辞めてしまったのだろう。90年代や00年代は女優業にシフトして、『愛の劇場 ママまっしぐら！』シリーズ（TBS系）や『母親失格』（東海テレビ・フジテレビ系）など昼の時間帯のドラマの主演を多数務めているが、その気になれば主演ドラマとその主題歌をリリースするというパターンで継続することもできたのではないだろうか。

実際、小泉今日子や酒井法子、工藤静香などは、アイドル出身のアーティストが不遇な時代でも、出演したドラマの主題歌を歌うことで時代をサバイブしている。

「その頃は、音楽番組もどんどん減っていったり、レコード会社とも契約が切れたりもあったと思うんですが、何よりドラマは出演者全員で作品を作っているのに対し、歌は自分がまず頑張らなきゃいけないので、両方を器用にこなすことができなかったんでしょうね。

私は、アイドル歌手から女優業をやり始めたので、お芝居について誰かに教わったわけでもなく、演技も歌も同時に進めるのが難しかったんだと思います。最後の2枚のアルバム『Power of Love』と『「MY」』で書いていただいた田口俊さんの世界観が大好きだったので、『もうやりきった』という想いもありましたしね。

でも、どのアルバムも聴きごたえがあるし、サブスクでは、当時の生演奏のクオリティの高さも実感してもらえるかも。今、日本の曲が海外でもよく聴かれていますが、私の中でもそういった、懐かしいけど新鮮に聴こえる曲が多いんですよ。リスナーの方々には『ミッチョン、ちゃんと歌っていたんだね〜』って楽しんでもらえたら。私、本当によく頑張りました（笑）」

当時の映像を振り返って感じる自身の“成長ぶり”

さて、芳本は今年のオリジナルアルバムのサブスク解禁に加え、今後は過去のライブ映像ソフト『ミ・ヨ・コ Friendship Concert'85』『EXPLOSION』からもいくつかの楽曲の映像をYouTubeで公開していくという。初のコンサートの模様を収録した『ミ・ヨ・コ〜』では、ライブが始まるまでのトークは16歳のあどけない少女そのものだが、いったん幕が上がると全体に落ち着いた歌唱で、正統派アイドルらしさを振りまいている。

特に、松本隆メドレーでは「渚のバルコニー」(松田聖子)、「September」（竹内まりや）、「メイン・テーマ」（薬師丸ひろ子）などさまざまな歌手のカバー曲をノンストップで歌っているが、安定の歌唱で難なくこなしている。

「デビュー前にデモテープを作っていく段階で、いろんな方のカバーをしていたので、そこで歌えそうな曲とそうでない曲を選んでくださっていたのだと思います。秀美さんの『ゆ・れ・て湘南』もカバーしていますね」

そして、明るく歌っていたのに、本編ラスト2曲のバラード「雨のハイスクール」と「Endless Love Song」になって号泣しているのを見ると、ティーンエイジャーの女子が独りぼっちで、こんなに大きな会場で歌っていることへの重圧の大きさを感じる。80年代のアイドルシステムは、今では考えられないほどのものであった。

「『Endless Love Song』（シングル『プライベート・レッスン』カップリング曲）は当時よく歌っていましたね。やっぱり、コンサートは、シングル曲以外も歌えるのが醍醐味で、当時からアルバムを中心に歌いたかった、伝えたかったとすごく思っていました。このために何度もリハーサルを重ねて、たくさんの時間とお金をかけていただいたんだなと、その後、自分で舞台を作っていった時に改めて気づかされましたね」

そして、もう1本の映像ソフト『EXPLOSION』は、デビュー2年目、すでにベストテン歌手として定着してきた頃のライブで、中盤で「オリビアを聴きながら」（杏里）「けんかをやめて」（河合奈保子）「さよならの向う側」（山口百恵）の人気バラードをカバーするなど、落ち着いた楽曲もじっくり聞かせる構成を取り入れている。

「前の年に比べてみて、私、こんなに歌が上手くなっていたんだと驚きました。アイドルデビューから最初の3年の間に、シングルは12枚、アルバムもオリジナルが5枚も出していますが、確実に大人への階段を上っていたんだなと」

このライブで歌っているマイナー調のアップテンポの楽曲「Secret」も、アルバム『WING』収録曲ながらクールに決めて歌っており、シングル曲並みの強い思い入れを感じさせる。内容は大人の秘めた恋愛がテーマだが、この時まだ17歳というのも驚きだ。

「今後も歌い続けていきたい」決意新たに、次の年へ

こうした情熱を考えると、35年間も歌手活動を休んでいたのが信じられないほどだが、デビュー40周年となった2025年、芳本は満を持してライブ活動を再開した。どういった気持ちの変化があったのだろうか。

「この40年間、同期の中でも、今もまだ歌い続けている方や、休業している方、そこから再開した方などいろいろいる中で、『今回のアニバーサリーとなる年に歌っておかないと、次に歌えるタイミングを逃しちゃう』と思ったんですよ。実は30周年の時にも頭をよぎったのですが、また歌をやり出すと、演技や舞台が中途半端になる気がしてやめたんです。でも、もうあと何回歌えるのかと考えてみたら、今しかないと決意しました。それで、同期の網浜直子ちゃんと松本典子ちゃんも呼びかけたら快諾してくれたので、本気で歌おうと思いました」

きっかけは、彼女の公式動画チャンネル『みっちょんINポッシブル』だったのだろうか。

「松本典子ちゃんとは、その前から『お茶会みたいなのでもいいからファンのみなさんと会えたらいいよね』と話していたんです。その後、まさに動画がきっかけで網浜直子ちゃんも入ってくれて、3人でやるとなったら、すごいスピードでコンサート形式が決まって。3人のユニット名『ID85』としてライブをしました。ファンの方にも喜んでもらえて、めちゃくちゃ嬉しかったです！」

同期の話が次々と出てくることから、今後の音楽活動についても意欲的なことがわかる。

「名前が『ID85』なので、いずれは85年デビュー組であれば誰でもOKという形にしたいなと思います。ここからどういう風にプラスアルファとなるのか、私も楽しみです。先日のライブも、大西結花ちゃん、森下恵理ちゃん、中村繫之くんがゲストで出てくれて楽しかったです。森下ちゃんは、私のことが大好きだと言ってくれて（笑）、私の知らないことまで私について知っているというスタンスで、なんでもツッコミを入れてくれて、彼女のファンの方もその前提で話に入ってきてくれるので、本当に面白い。また、ファンのみなさんからも、『東京だけじゃなく地方にも来てください』と言われているので、時間と体力のある限り、また続けていきたいねと『ID85』の3人でも話しています。

先日、井森美幸ちゃんの40周年イベントも見に行ったんですが、彼女が歌ったというだけで、ものすごく嬉しかったです！ かたや森口博子ちゃんは40年間ずっと歌い続けていて、やっぱり続けるってすごいことだと思うし、私もできるなら今回からそうしたいと思っています」

最後に、来年以降の活動について尋ねてみた。

「アイドルの頃は、ステージで歌っている私を見守って応援してくださっていたと思うのですが、時代を超えると、想い出もいっぱい共有できて、ライブをやることでどんどん距離が縮まっている感じがします。

これからも、当時の楽曲を懐かしみつつも、今の私がどういう感じで歌っているのだろうって、会いに来ていただけると一番幸せです。そこで、いろんな想い出話をしてみたいですね。だから単独でもユニットでも、みなさんと近くで会える機会を増やしていきますので、それまでは、サブスクでも口ずさめるくらいに十分予習してください。今後も、突然マイク向けますからね！（笑）」

40年の芸能活動の中で、彼女が音楽活動にメインにしていたのは最初の5年間だが、その時期が超充実していたからこそ、今もなお楽しく音楽のエピソードを語ったり、音楽を通してファンと交流したりすることができるのだろう。つまり、たとえ限られた期間であっても、濃厚な日々を送っていた何かがあれば、それは自らの人生をより輝かせるための糧になりうることを、彼女が示してくれているような気がした。彼女のそうした気負わずも前向きな生き方は、第二、第三の人生を送ろうとする多くの人々に勇気を与えることだろう。

芳本美代子（よしもと・みよこ）

1969年3月18日生まれ、山口県出身。85年3月21日、シングル「白いバスケット・シューズ」でレコード・デビューし同年の新人賞を数多く受章する人気アイドルに。翌年の6thシングル「青い靴」では、初のオリコンTOP10入りを果たし、以降「Auroraの少女」「横顔のフィナーレ」「ヴァニティ・ナイト」「東京Sickness」の計5作が週間TOP10入りとなった。90年に、ミュージカル『阿国』に出演したことを機に、ドラマや舞台を軸とした女優業にシフト。20年には、自身のYouTubeチャンネル『みっちょんINポッシブル』を開設、23年に、大阪芸術大学短期大学部の教授に就任。25年は、デビュー40周年を記念して、ライブを行うなど音楽活動にも積極的に。同年10月14日には、これまでのオリジナルアルバム8作とライブアルバム1作がサブスク解禁された。

臼井孝（うすい・たかし）

人と音楽をつなげたい音楽マーケッター。1968年、京都市生まれ。京都大学大学院理学研究科卒業。総合化学会社、音楽系の広告代理店を経て、'05年に『T2U音楽研究所』を設立し独立。以来、音楽市場やヒットチャートの分析執筆や、プレイリスト「おとラボ」など配信サイトでの選曲、CDの企画や解説を手がける。著書に『記録と記憶で読み解くJ-POPヒット列伝』（いそっぷ社）、ラジオ番組『渋谷いきいき倶楽部』（渋谷のラジオ）に出演中。データに愛と情熱を注いで音楽を届けるのがライフワーク。



