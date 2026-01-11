1985年、アイドル歌手としてデビューした芳本美代子。彼女は80年代に「Auroraの少女」などオリコンTOP10シングルを5作リリースするなど実績を残しつつ、90年代からは女優業にシフトし、『愛の劇場 ママまっしぐら！』（TBS系）など数々の昼ドラマで主演を務めた。23年には、大阪芸術大学短期大学部の教授にも就任している。

【写真】昨年10月に解禁されたばかりの「芳本美代子」Spotify人気ランキング。「Auroraの少女」は３位…シングル売上順と微妙に異なるのが面白い

そんな芳本だが、デビュー40周年を迎えた2025年にアルバム楽曲のストリーミングサービス（サブスク）を解禁したり、約35年ぶりにライブを開催したりと音楽活動に精力的だ。これまで、そしてこれからどういった心境で音楽と向き合っているのか尋ねてみた。

前編ではデビューからの歩みを振り返ってもらった

まず、今の音楽の聴き方を聞いてみたところ、

「車の中でよく聴きますね。最近は専ら、自分の曲を思い起こすために聴くことが多いです。特に、自分の曲がサブスクに入るようになってからは、初期の曲をよく流しています。自分では手放してしまったけれど、ファンの方がプレゼントしてくださったアルバムなんかもサブスクで聴けて、懐かしい気持ちになります」

とのことで、本人はサブスク解禁にとても好意的だ。

デビューのきっかけは？ 憧れの先輩は？ 思い出の数々

ここからは、Spotifyでの人気曲を見ていこう。芳本美代子の場合、アルバム収録曲が解禁されたのは25年10月で、今回の取材時点ではまだ1ヶ月半しか経っていないので、まずは先行して解禁されていたシングル16曲を対象にしたランキングを出してみた。

1位から4位を見ると、シングル6作目の「青い靴」、3作目の「雨のハイスクール」、7作目の「Auroraの少女」、そしてデビュー曲の「白いバスケット・シューズ」と、デビュー1年目から2年目にかけて楽曲がズラリと並んだ。当時のシングル売上順とは多少異なるものの、全体的に初期の楽曲が人気となっているので、今回はデビューから順を追って振り返ってもらった。

「デビューのきっかけは、中学3年になって福岡の放送局のKBC朝日放送が主催するオーディション番組に出た時に、テイチクレコード（現・テイチクエンタテインメント）の方にスカウトされたこと。そこから歌のレッスンに通わせていただいたり、東京に移ってからは所属事務所を決めていただいたりしました。

そのオーディションからは桑田靖子さんや尾形大作さんがデビューなさっていて、本格的でしたよ。私はそのオーディションのゲストが大好きな松田聖子さんだったので応募してみたのですが、入賞することなくテレビに出るだけだったんです。

でも、その前から好きだったのは石野真子さんで、小学生のころから渡辺プロダクションの広島校にレッスンに通っていて、当時から大好きだった真子さんの『ジュリーがライバル』などをオーディションの応募曲に選んだりしました。スカウトされた時に歌ったのは、河合奈保子さんの『ストロー・タッチの恋』。奈保子さんはその後、お世話になった事務所の先輩にもなり、憧れていましたね」

スカウトされてからレッスンを積み重ねた2年後の85年3月、16歳になったばかりの芳本は、シングル「白いバスケット・シューズ」にてデビューを果たす。同年は、各レコード会社が女性アイドルの育成にひときわ注力しており、その前年まで松田聖子のシングル曲を長く担当していた大ヒット作詞家の松本隆が詞を手がけてデビューするアイドルも少なくなかった。

斉藤由貴「卒業」、中山美穂「『C』」、そして芳本美代子「白いバスケット・シューズ」。中でも、芳本は、デビュー曲からシングル7作連続で松本が作詞を手がけている。本作は、どのように作られたのだろうか。

「デビュー曲を書いていただくにあたって松本隆先生とお会いした時に、私がバスケット・シューズを履いていたことからイメージしてくださったんですよ。スポーツは苦手でしたが、学校のクラブでバスケットボール部に入っていたんです。松本先生に書いていただけたのは、私が聖子さんの曲が大好きで、デビューに向けてのレッスンでもよく歌っていたからだと思います」

同曲は、 ♪風邪ひいても しらなくてよ〜 ♪眼をとじて 10秒待ったのに にぶい人ね〜 といった、ちょっと勝気な女の子を描いた歌詞と井上大輔が手がけたオールディーズ風のメロディーの相性がよく、ノンタイアップながらオリコン最高22位と善戦した。

「松本先生の歌詞は、男の子をちょっと年下扱いするようなお嬢様っぽい子の歌が多いかもしれませんね。『しらなくてよ』なんて普段は使わない言葉でも、メロディーに乗ると、とても自然に歌えていたので、後々から考えてもやっぱり素晴らしい詞なんだと感じます」

ただ、この歌にはとてはとても苦労したそうで、

「ファースト・ライブの映像にも残っているのですが、この歌のラストの高音部分、♪しーろーい〜 の部分で、当時からしょっちゅう声が裏返ってしまって。頑張りたいけど、力むともっと声がひっくり返るのではと怖くなって頑張れない、というジレンマを感じていました。当時はめちゃくちゃ悩んでいたのですが、そういう映像が残っているのも、一生懸命だったんだなと今ではなんだか愛おしいです」

デビュー後は忙しすぎて「歌詞を完璧に覚える余裕もなかった」

1作目、2作目と強気な女の子の歌詞が続いたが、シングル3作目の「雨のハイスクール」では、それまでと同じ松本隆が詞を手がけながら、図書館で突然キスをされて逃げだしてしまう、という内気な女の子が描かれている。

作曲はTULIPの財津和夫で、松本隆×財津和夫コンビといえば、「白いパラソル」「野ばらのエチュード」など松田聖子の大ヒット曲にも見られるほどの安定感や覚えやすさがある。そういったこともあってか、シングル売上は彼女の中で上から10番目ながら、現在のサブスクでは2位とかなりの人気だ。

「この楽曲で、新人賞レースをめがけてレコード会社や事務所も頑張ってくれたんですよ。『雨のハイスクール』は、とても歌いやすいみたいで、今でも女性ファンはもちろん、男性の方が少しキーを下げてカラオケで歌っているというのをよく聞きます。この歌は、大人になって沁みる感じがするので、今のほうが人気というのもわかりますね。

でも、当時はどんな曲が自分に合っているか、自分が好きかなんて考える余裕もなかったです。この前作の『プライベート・レッスン』も含め、さまざまなエッセンスが歌詞の中で散りばめられていて、歌うのが難しい曲が多いんですよ」

本人は謙遜するが、彼女はデビュー前から1年半以上レッスンに通っていたためか、10代のアイドルとしては当初から安定感のある歌声で定評があった。

「デビューしてからも、毎週土日はレコード店を周ってデパートの屋上で歌っていたので、その積み重ねの成果でしょうね。ホントにずっとレコーディングしていたんですよ。当時は、3ヶ月に1枚シングルを出すので、曲を覚えて振りがついて全国キャンペーンを回り出したと思ったら、すぐに次のシングルのレコーディング。その合間にアルバムも制作していて、歌詞を完璧に覚える余裕もなかったんです。なので、実はキャンペーン先で歌う時、よく歌詞を間違えていました（笑）」

“最強布陣”が作った人気曲「青い靴」への想い

デビュー2年目に入ると、シングル6、7作目で、当時から大御所だった筒美京平を作曲に迎えた「青い靴」と「Auroraの少女」をリリース。また編曲も、打ち込み音と生楽器を併用しインパクトのあるイントロを得意としてきた船山基紀を起用。

松本隆×筒美京平×船山基紀という最強の座組で臨んだこともあって、この2作は、当時のレコード売上でも現在のサブスクの再生回数でも、芳本の中でTOP3に入るほどの人気曲だ。本作で初めてオリコン週間TOP10入り、また人気の音楽番組『ザ・ベストテン』（TBS系）に登場しているが、本人も格別な想いがあったのだろうか。

「そうですね、筒美京平先生に作っていただくと、こんなに確実にヒット効果が出るんだと思いました。でも、この『青い靴』はあまりにも難しい曲なんですよ!! それまではアイドルの王道ソング風だったのに、急に個性的なものが飛び込んできたので、当時はヒットして嬉しいというよりも、歌うことで精いっぱいでした」

実際、「青い靴」は複雑なメロディーが矢継ぎ早に展開するアップテンポのナンバーで、サビ前にメインボーカルとコーラスが掛け合ったり、終盤で半音上がったりと、筒美京平のエッセンスを散りばめた曲想となっている。そのため、歌謡曲全盛だった当時よりも、ボーカロイド文化が浸透した現代の若い世代の間で人気になりそうなほどだ。

「今でも『青い靴』が好き、と言ってくださるファンが多いですね。確かに、まったく古さを感じさせないのがすごいです。私の"ミッチョン“というニックネームはテイチクさんにつけてもらったのですが、そのミッチョンらしさが『青い靴』には詰まっています。

そして、このシングルのB面『天然色の夏』も松本先生と筒美先生の魅力がつまった曲で、当時からファンの方にも人気でカラオケにも入っていたほどなんですよ。ところどころに難しいメロディーが入っていて、クセになるんです」

久しぶりのライブに苦労も

その「青い靴」に次ぐシングル「Auroraの少女」以降は、「横顔のフィナーレ」「ヴァニティ・ナイト」「東京Sickness」「Heroes」と、マイナー調の楽曲が続いたが、本人は「『Auroraの少女』あたりから、曲の世界観に入りこむようになっていった」と語る。

確かに、久保田利伸作曲の「ヴァニティ・ナイト」や「東京Sickness」では、バックバンドを従えたパフォーマンスをテレビ番組で披露するなど、それまでの“可愛さをアピールするアイドル”から大きくシフトチェンジしている。とはいえ、この頃の芳本は17歳から18歳になったばかり。その1年前は“図書館でキスをされて泣いていた”女の子（「雨のハイスクール」の歌詞より）だったのに、突然の変化に戸惑いはなかったのだろうか。

「確かに、『東京Sickness』なんて、都会で病んでいく中でも頑張らなきゃという主人公を歌っていますからね。でも、自然な流れだったので、迷いは全然なかったです。今、『東京Sickness』がサブスクで5位と人気なのも、大人だからこそしっくりくるのでは。この曲は、最近のライブでも歌いましたよ」

ただ、久しぶりのライブでは苦労したことも多かったようで、

「シングルの曲は、1曲ごとに全く系統の異なる勝負曲なので、バンドさんを固定して全部演奏してもらうと、テンポ感などがオリジナルとはちょっと違う感じになってしまうんですよ。当時は、打ち込みで作っているものもありますからね。

それから、『青い靴』はあまりに難しいので、事前にYouTubeでも『ちゃんと覚えてきてね。みんなが合わせてくれないと、歌えないから』と告知し予習をお願いして、会場のみなさんに助けてもらいながら歌いました。『サブスクにも出ているので、聴き倒してください』って（笑）。当日は、みなさんメインのボーカルもコーラスも全部覚えてくださっていて、とても感激しました！」

当時、芳本の自己ベストであるオリコン最高5位となった「ヴァニティ・ナイト」は、前述のように、前年にデビューし注目を浴びていた久保田利伸が作曲を手がけている。

「楽曲のセレクトは基本的にスタッフさんにお任せでしたが、ガッツリとロック調の大人びた曲がきて、ここからバンドを引き連れてテレビに出ていましたね。当時は一生懸命に歌っていただけなのだけれど、こうしてジャケットを見たり、サブスクで年代順に聴いたりしてみると、ちゃんと成長に合わせてチャレンジさせてもらっていたんだなと実感しました」

選曲には意向を示さず、目の前のことを楽しんでいた

デビュー1年目の駆け出しの頃と、オリコンTOP10入りシングルを5作連続でリリースしたデビュー2年目から3年目とでは、どちらが忙しかったのだろうか。

「それは間違いなく1年目ですね！ 毎週のようにラジオ局やレコード店のキャンペーンに加え、デパートの屋上などイベント会場での歌と握手会がありましたから。でも、若い時は移動中に数秒で眠りにつけたので（笑）、睡眠時間は確保できていました。

ただ、テレビではだいたいどこでもワンハーフといって、1番とサビの繰り返しだけで歌うのに対し、イベント会場ではフルコーラス歌って、それを3ヶ月ごとに繰り返すのが大変でしたね。『本当はどの曲も1年かけてじっくり歌いたいのに……』という想いがありました」

ちなみに、今回サブスクで解禁された『アルバム＆カップリングTOP15』を見てみると、その1年目の夏にリリースされた1stアルバム『SURF WIND』の収録曲が圧倒的な人気となっている。サブスクでは、つまみ食いのように聴く人も多い中で、ほぼ収録順に聴いている人が多いのは、アルバム本編の全楽曲の歌詞を松本隆が手がけている影響も大きいだろう。本作は、当時15歳から16歳にかけてのレコーディングで声の幼さはあるものの、歌唱自体はとても安定している。

「松本隆先生の世界観で統一されていることや、デビューに向けて曲をいろいろと集めてくださった選りすぐりのアルバムだからこそ、人気なんでしょうね。収録曲の中では、エレベーターが突然故障して二人とも閉じ込められてしまう『透明なエレベーター』という曲が好き、というファンの方の意見をよく聞きます。

でも、アルバムの中から『あの曲をシングルにしたい』といったこだわりは、私には一切なかったですね。もちろん、この曲が可愛いなとか気に入っているとかはたくさんあるんですが。そういえば、シングル用に2曲ある中で『どちらをA面にしたほうがいい？』といったことを聞かれたこともないですね」

それは、西城秀樹や岩崎宏美などを輩出し、音楽面でもしっかりと育てようとした所属事務所（芸映）からの制約が大きかったのだろうか。

「いえいえ、5年先輩の河合奈保子さんは、私がデビューする頃には、ピアノも弾けて作曲もなさっていたし、3年先輩だった石川秀美さんも、バンドの方と意見を交わしながら作られていたと思いますよ。私の場合は単純に、『次はこういう感じでいこう』と言われて、それだけで楽しめていたんです」

自分の意向を示さずとも、与えられた仕事を懸命にこなした結果、アイドルとして確かな実績を残せた芳本。それは、こうしてインタビューをしている間も終始にこやかで、周囲を明るくさせるという天性のキャラクターによる部分も大きいように感じた。

インタビュー後編では、その後のアーティスト寄りの音楽活動や、40周年を機にライブを再開した経緯などについて尋ねてみたい。

芳本美代子（よしもと・みよこ）

1969年3月18日生まれ、山口県出身。85年3月21日、シングル「白いバスケット・シューズ」でレコード・デビューし同年の新人賞を数多く受章する人気アイドルに。翌年の6thシングル「青い靴」では、初のオリコンTOP10入りを果たし、以降「Auroraの少女」「横顔のフィナーレ」「ヴァニティ・ナイト」「東京Sickness」の計5作が週間TOP10入りとなった。90年に、ミュージカル『阿国』に出演したことを機に、ドラマや舞台を軸とした女優業にシフト。20年には、自身のYouTubeチャンネル『みっちょんINポッシブル』を開設、23年に、大阪芸術大学短期大学部の教授に就任。25年は、デビュー40周年を記念して、ライブを行うなど音楽活動にも積極的に。同年10月14日には、これまでのオリジナルアルバム8作とライブアルバム1作がサブスク解禁された。

臼井孝（うすい・たかし）

人と音楽をつなげたい音楽マーケッター。1968年、京都市生まれ。京都大学大学院理学研究科卒業。総合化学会社、音楽系の広告代理店を経て、'05年に『T2U音楽研究所』を設立し独立。以来、音楽市場やヒットチャートの分析執筆や、プレイリスト「おとラボ」など配信サイトでの選曲、CDの企画や解説を手がける。著書に『記録と記憶で読み解くJ-POPヒット列伝』（いそっぷ社）、ラジオ番組『渋谷いきいき倶楽部』（渋谷のラジオ）に出演中。データに愛と情熱を注いで音楽を届けるのがライフワーク。



