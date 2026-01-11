ABEMAオリジナルのバラエティ番組『禁欲倶楽部〜もう、我慢できないです〜』では、クロちゃんとトム・ブラウンみちおの“謎LINE”に、霜降り明星・せいやが爆笑する場面があった。

【映像】クロちゃん＆みちおの“謎LINE”（実際の映像）

同番組は、欲望にまみれた芸人たちが、あらゆる“欲”を禁じられた空間でさまざまなミッションに挑戦し、賞金をかけた生き残りバトルを展開するサバイバルバラエティーだ。MCは小籔千豊、せいや（霜降り明星）が務める。集められた芸人は、みなみかわ、ともしげ（モグライダー）、みちお（トム・ブラウン）、ヤジマリー。（スカチャン）、高野正成（きしたかの）、鈴木もぐら（空気階段）、お見送り芸人しんいち、ニシダ（ラランド）の8人。

勝ち残ったともしげ、みちお、もぐら、しんいちの４人が挑むのは「投稿わんこそば」。30秒以内にお題の言葉をLINEで知人に送信し、成功すれば運試しができるボールを獲得できるというルールだ。ただし、送信相手は徐々に年齢を上げていかなければならず、一度送った相手やその人より若い人には送れないという「保身」を許さない縛りがあった。

送信するお題は「嫌いでゴメンな」という、人間関係にヒビを入れかねない際どい言葉だった。みちおの送信相手のLINE画面が映し出されると、意味不明なやり取りばかりで、せいやは「どういう会話やねん（笑）。この人は嫌いでええやろ」と爆笑した。

みちおが送信を完了させると、しんいちに「誰に送りました？」と尋ねられ、「クロちゃん」だと明かした。

（ABEMA『禁欲倶楽部〜もう、我慢できないです〜』より）