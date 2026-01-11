フジテレビ政治部長で解説委員の松山俊行氏が11日、同局「日曜報道 THE PRIME」（日曜前7・30）に出演。高市早苗首相（自民党総裁）が23日召集予定の通常国会冒頭での衆院解散を検討していると自民関係者に伝えたことに言及した。

首相は自らが掲げる「強い経済」「責任ある積極財政」の実現を見据え、政権基盤を強化する必要があると判断したもよう。ただ、2026年度予算の3月末までの成立を優先させるべきだとの慎重論もある。衆院選日程は「1月27日公示、2月8日投開票」「2月3日公示、15日投開票」が軸となる。

自民、日本維新の会の与党は、衆院で1人でも欠ければ定数465の過半数233を割り込む。一方、参院では少数与党のままで政権運営の不安定さは消えない状況になっている。

松山氏は「高市首相は解散したがっている」とし、「月内解散説が急浮上してますけれども、高市総理に非常に近い位置にいる自民党議員からは“総理は冒頭解散に乗り気なようだと聞いている。だから準備を始めているんだ”ということも言っています」と説明。

そして、「実際に高市さん本人が最近になってかなり早期解散ということに舵を切る可能性が出てきたということなんだと思いますけれども、ただ実際に解散できるかどうかは、さまざまな要素を含めて考える必要があって、今月23日から国会が始まりますけれども、そこまでに連立を組んでいる日本維新の会の幹部などからは、議員定数削減など今までの調整が水の泡になってしまうと。だから当分選挙はやらなくていいという反発の声も出ている」と言い、「一方、年収の壁でいったん合意ができている国民民主党の幹部からも年度内に予算を成立するというのが自民党からの強い要請があった合意した内容だと。ここで解散したらそれが無理になってしまうと。これで本当にいいのかっていう意見も出てます」とした。

そのうえで、「そのあたりの批判が実際に月内解散やった時にどのくらい大きくなるのかというあたりを見極めながら最終的に判断するということになっていくんだと思います」と解説していた。