¡ÚÃæÂ¼Äá¾¾¤ÎÄáÌÀtimes¡¡9¡Û¿·½ÕÀõÁð²ÎÉñ´ì¡Ö·¹¾ëÈ¿º²¹á¡×¡¡Îø¤¤¾Ç¤¬¤ì¤¿½éÌò¤ª¤È¤¯¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê
¡¡¡ÚÃæÂ¼Äá¾¾¤ÎÄáÌÀtimes¡Û²ÎÉñ´ì¤ÎÀ¤³¦¤òÉÁ¤¤¤ÆÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¡Ê´ÆÆÄÍûÁêÆü¡Ë¤Î¼ç¿Í¸ø¤Î´îµ×Íº¤µ¤Ê¤¬¤é¤Ë¡ÈÉô²°»Ò¡É¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤í¤¦¤È¤¹¤ëÇÐÍ¥¤¬¤¤¤ë¡£ÃæÂ¼Äá¾¾¡Ê30¡Ë¤À¡£°ìÈÌ²ÈÄí¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢½½È¬ÂåÌÜÃæÂ¼´ª»°Ïº¤µ¤ó¤Î¸µ¤Ç½¤¶È¤¹¤ëÉô²°»Ò¤È¤Ê¤ê¡¢²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤¿¡£º£Ç¯2·î¤«¤é¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë½éÂåÃæÂ¼ÉñÄá¤ò½±Ì¾¤·¡¢´´Éô¤Ë¾º¿Ê¤¹¤ë¡£Âè9²ó¤Ç¤Ï¸½ºß½Ð±éÃæ¤Î¡Ö¿·½ÕÀõÁð²ÎÉñ´ì¡×¡Ê26Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¡¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤éÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿±éÌÜ¤ò¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÌ´¤ò¸ì¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿Ãç´Ö¤È°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤½¤¦¸ì¤ëÂè2Éô¤Î¡Ö·¹¾ëÈ¿º²¹á¡¡ÅÚº´¾´Æ´×µï¤Î¾ì¡×¤Ç¤Ï¡¢ºÂÆ¬ÃæÂ¼¶¶Ç·½õ¤È¤Î¶¦±é¤Ç¤Î½éÌò¤È¤¤¤¦Ì´¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿·Á¤À¡£
¡¡¡Ö·¹¾ëÈ¿º²¹á¡×¤ÏµÉ²»¡Ê¤¤Ä¤ª¤ó¡Ë¤Î³¨»ÕËôÊ¿¤ÈºÊ¤ª¤È¤¯¤ÎÉ×ÉØ°¦¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¶á¾¾Ìçº¸±ÒÌç¤Ë¤è¤ë¸ÅÅµ¤ÎÌ¾ºî¤À¡£¶¶Ç·½õ¤ÈÄá¾¾¤Î2¿Í¤ÏÃæ³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿2009Ç¯¡¢Ì¾¸Å²°¤ÎÊ¿À®ÃæÂ¼ºÂ¤ÇÃæÂ¼´ª¶åÏº¡ÊÅö»þ¤Ï´ªÂÀÏº¡Ë¤é¤¬±é¤¸¤ë»Ñ¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¡¢Ä¹Ç¯¤³¤Î±éÌÜ¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤éÌó17Ç¯¡£¤Ä¤¤¤ËÀõÁð¤ÎÃÏ¤Ç¡¢2¿Í¤ÏÇ°´ê¤Î±éÌÜ¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¼ã¼ê¤Ç°ìÈÖÎÉ¤¤·¹¾ëÈ¿º²¹á¤Ï¶¶Ç·½õ¤ÈÄá¾¾¤À¤Í¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡£¶¯¤¤»×¤¤¤¬2¿Í¤òÉñÂæ¤Ø¶î¤êÎ©¤Æ¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¸ø±é¤ÏÄá¾¾¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÃæÂ¼²°¼çÂÎ¤Î¸ø±é°Ê³°¤Ç¤Ï½é¤Î¡Ö½ñ¤½Ð¤·¡×¤È¤Ê¤ë¡£½ñ¤½Ð¤·¤È¤Ï¼çÌòµé¤ÎÌò¼Ô¤ò»Ø¤¹ÀìÌçÍÑ¸ì¤Ç¡¢Äá¾¾¤ÏÃëÌë¸ø±é¤È¤â¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¾¾ÃÝ¤ÎËÜ¶½¹Ô¤ÇÍÄ¤¤º¢¤«¤é¸ì¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿Ãç´Ö¤È¤¤¤Ä¤«¤ä¤í¤¦¤Í¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿±éÌÜ¤Î¾å±é¤¬¤«¤Ê¤¦¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£¾¾ÃÝ¤ä¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬Ç§¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ÀõÁð¤Ç1¥«·î¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¤¦¤ì¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¶²ÉÝ¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¹ñ¤Á¤ã¤ó¡Ê¶¶Ç·½õ¡Ë¤È¤Ï°ì½ï¤Ë¤ä¤ì¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È°ìÀ¸¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤±éÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥¦¥Þ¤À¤é¤±¤ÎÌò¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÁ´¿ÈÁ´Îî¤Ç¼Çµï¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Ìò¤ÏÃæÂ¼¼·Ç·½õ¤«¤é½¬¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ª¤È¤¯¤Ï¤è¤¯¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ÊÌò¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¸µ¡¹¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤ÎÊ¬¤â¼«Ê¬¤¬Âå¤ï¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢¤½¤¦¸«¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¿¤À¤Î¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¼«Ê¬¤¬ÀèÆ³¤¹¤ë²ÎÉñ´ì¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢ÄÁ¤·¤¤Ìò¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡£Äá¾¾¤Ï¼«¿È¤ÎÌòÊÁ¤ò¤½¤¦Ê¬ÀÏ¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤ª¤È¤¯¤Î½ÐÍè¤Ë¤ÏºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖËôÊ¿¤Ï¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ê¤¤¡£¤ª¤È¤¯¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤±¤ì¤ÐËôÊ¿¤ÏÀäÂÐ¤ËÎÉ¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤Î¼Çµï¤ÏÅÝ¤ì¤ë¡£¤È¤¢¤ëÀèÇÚ¤«¤é¤Ï¡È¤ª¤È¤¯¤ÏËôÊ¿¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤ò°¦¤·¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢ËôÊ¿¤Î³¨¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£¤³¤Î¿Í¤Î³¨¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¤Â³¤±¤Æ¡¢¿®¤¸¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÉñÂæ¤Ç¤Ï¡¢Á´ÎÏ¤Ç¶¶Ç·½õ¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ì¤À¤±¤Î¸æÁâ»Ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢°ìÉô²°»Ò¤ÎËÍ¤¬½ñ¤½Ð¤·¤ÎÌò¤ò¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤È¾ÌÌ¡¢Ìò³ä¤òÁ´¤¦¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡£¤³¤ÎÌó1¥«·î¡¢Äá¾¾¤Ï¤è¤ê¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£26Æü¤Þ¤Ç¤ÎÀõÁð¶½¹Ô¤ÎÀè¤ËÂÔ¤Ä¤Î¤Ï¡Ö±î¼ãº×Æó·îÂç²ÎÉñ´ì¡×¡Ê2·î1Æü½éÆü¡¢Åìµþ¡¦²ÎÉñ´ìºÂ¡Ë¤À¡£¤½¤³¤ÇÄá¾¾¤Ï½éÂåÃæÂ¼ÉñÄá¤ò½±Ì¾¤·¡¢´´Éô¤Ë¾º¿Ê¤¹¤ë¡£¼¡²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤ò·Þ¤¨¤ë¿´¶¤ò¤Ò¤â¤È¤¯¡£
¡¡¡ã±î¼ãº×¤Ç½±Ì¾¡ä¤Ä¤¤¤ËÍè·î1Æü¤Ë½éÆü¤¬Ç÷¤ë±î¼ãº×¡£Ãë¤ÎÉô¤Ç¤Ï¡ÖÌï±É¼ÇµïÆø¡¡±î¼ãºÂ¼ÇµïÁ°¡×¤Ç¡¢±î¼ãºÂ¼ãÂÀÉ×¤ò¶Ð¤á¤ë¡£Ìë¤ÎÉô¤Ç¤Ï¡Ö±«¸ð¸Ñ¡×¤Ç½±Ì¾ÈäÏª¤ò¹Ô¤¦¡£±«¸ð¸Ñ¤ÏºòÇ¯9Ç¯¤Î¼«¼ç¸ø±é¡ÖÄáÌÀ²ñ¡×¤Ç¤â¾å±é¤·¤¿±éÌÜ¡£¡ÖÌ¾¤À¤¿¤ëÀèÇÚÊý¤ÎÃæ¤ÇÏ»ÌòÁáÂØ¤ê¤ÎÉñÍÙ¤ò°ìÂêÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡¢¤³¤ó¤Ê¸÷±É¤Ê¤³¤È¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¿·¤¿¤ÊÌ¾Á°¤ÎÄÌ¤ê¡¢²ÎÉñ´ìºÂ¤ÇÉñ¤¤¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¿´¿Ì¤¨¤ëÉñÍÙ¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¶Ð¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡¡