除染後の水はけが悪い土壌の畑で、自然農法の野菜作りに挑む斉藤泰道さん＝2025年11月、福島県双葉町

移住先の福島県双葉町で、肥料や農薬を一切使わない自然農法の野菜を育て始めた。千葉県船橋市出身の斉藤泰道さん（52）。町は東京電力福島第1原発事故で2022年8月まで住民の住めない状況が続き、除染を経た後の土壌は水はけが悪く畑作には不向きだ。「今は作りたいものより環境に合うものを探さないと」。試行錯誤の中でトマトやナス、ピーマンなど多種多様な野菜作りに挑む。（共同通信＝市川南帆）

2025年11月上旬、寒空の下で作業着姿の斉藤さんが畑仕事にいそしんでいたのは、かつて避難指示で原則的に立ち入れなかった区域。「昨日雨が降ったから土が水を含んでぐちゃぐちゃだ」と落ち込んでいた。

水はけの悪さは除染の影響も一因となっている。除染で畑の表土がはぎ取られた後に入れられた山の土は粒子が細かく水を通さない。一般的な畑のように団粒化した土とは違う。「作業がない冬に土壌改良しないと」と気合を入れていた。

県によると、町で営農が再開された面積の割合は2024年度末時点で0.6％と県内最低。避難指示が出るなどした原発周辺12市町村のうち住民帰還が最後発となり、水利施設も整備されていないことなどが要因とされる。

過酷な環境でも育つ作物を調べるために、斉藤さんは約千平方メートルの土地に13種類の種をまく。これまでにスナップエンドウやサツマイモが育ち、放射性物質に対する安全性を確認する県の検査も通過した。

子どもが生まれた約20年前から「体に良い物を食べさせたい」と自然農法の野菜に興味を持っていた。東日本大震災と原発事故後の2012年ごろ、当時住んでいた千葉県で出会ったのが双葉町からの避難者だった。復興に携わりたいとの思いもあり、2019年に福島県いわき市へ移住。町の一部避難指示解除後、住宅の空きを待って昨年引っ越した。かつてのシステムエンジニア職は既に辞め、現在はまちづくり公社「ふたばプロジェクト」で働きながら畑仕事をこなす。

将来的には作物を直接摘み取って食べられる貸農園にするのが夢だ。「自然農法は薬も機具も不要で簡単にできる。ノウハウを伝授して町の営農拡大につなげ、町の子どもたちに町で育った野菜を食べてもらいたい」

