『シン・仮面ライダー』S.H.Figuartsに仮面ライダーの搭乗するマシン「サイクロン号」が登場【新春特別抽選販売 2026】
バンダイスピリッツは、『シン・仮面ライダー』より「【抽選販売】S.H.Figuarts サイクロン号(シン・仮面ライダー)」(8,250円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にてCLUB TAMASHII MEMBERS会員限定で、2026年1月23日(金)10時〜2月5日(木)23時の期間、抽選販売の受け付けが行われ、2026年2月上旬当選発表、2026年3月発送予定。
2026年3月発送予定「【抽選販売】S.H.Figuarts サイクロン号(シン・仮面ライダー)」(8,250円)
『シン・仮面ライダー』より仮面ライダーの搭乗するマシン「サイクロン号」がS.H.Figuartsで立体化。
劇中の「サイクロン号」をイメージして、4つのヘッドライトやスクリーンにはクリアパーツを使用し、パーツごとに異なる質感を彩色と成型色パーツの組み合わせで表現。
さらに、交換用マフラーを使用することで仮面ライダー第2号が搭乗する「サイクロン号」も再現可能となっている。
(C)石森プロ・東映/2023「シン・仮面ライダー」製作委員会
