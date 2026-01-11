『シン・仮面ライダー』S.H.Figuartsに「仮面ライダー第0号」が登場【新春特別抽選販売 2026】
バンダイスピリッツは、『シン・仮面ライダー』より「【抽選販売】S.H.Figuarts 仮面ライダー第0号(シン・仮面ライダー)」(8,250円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にてCLUB TAMASHII MEMBERS会員限定で、2026年1月23日(金)10時〜2月5日(木)23時の期間、抽選販売の受け付けが行われ、2026年2月上旬当選発表、2026年3月発送予定。
2026年3月発送予定「【抽選販売】S.H.Figuarts 仮面ライダー第0号(シン・仮面ライダー)」(8,250円)
『シン・仮面ライダー』に登場する「仮面ライダー第0号」がS.H.Figuartsでアクションフィギュア化。
特徴的な長い後ろ髪は、直立時の垂れ下がった状態とアクション時の跳ね上がった状態が付属。ポーズに応じてパーツを交換することで、様々なアクションを表現できる。
頭部複眼は発光状態と非発光状態をパーツ交換で再現可能。さらに頭部は作中の偏光彩色による角度ごとの色味の違いを、メタリックのうえにグラデーションカラーを入れることで表現している。
(C)石森プロ・東映/2023「シン・仮面ライダー」製作委員会
