『シン・仮面ライダー』S.H.Figuartsに「仮面ライダー第2号」が登場【新春特別抽選販売 2026】
バンダイスピリッツは、『シン・仮面ライダー』より「【抽選販売】S.H.Figuarts 仮面ライダー第2号(シン・仮面ライダー)」(8,250円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にてCLUB TAMASHII MEMBERS会員限定で、2026年1月23日(金)10時〜2月5日(木)23時の期間、抽選販売の受け付けが行われ、2026年2月上旬当選発表、2026年3月発送予定。
2026年3月発送予定「【抽選販売】S.H.Figuarts 仮面ライダー第2号(シン・仮面ライダー)」(8,250円)
『シン・仮面ライダー』にて一文字隼人が変身する「仮面ライダー第2号」がS.H.Figuartsに登場。
ラインが入った四肢など「仮面ライダー」と異なるデザイン部分を新規に造形し、体型の違いも表現。布製コートはワイヤー入りで柔軟な表現が可能となっている。
(C)石森プロ・東映/2023「シン・仮面ライダー」製作委員会
