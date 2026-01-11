『仮面ライダーギーツ』S.H.Figuartsに「仮面ライダーゲイザー」が登場【新春特別抽選販売 2026】
バンダイスピリッツは、『仮面ライダーギーツ』より「【抽選販売】S.H.Figuarts 仮面ライダーゲイザー」(8,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にてCLUB TAMASHII MEMBERS会員限定で、2026年1月23日(金)10時〜2月5日(木)23時の期間、抽選販売の受け付けが行われ、2026年2月上旬当選発表、2026年3月発送予定。
2026年3月発送予定「【抽選販売】S.H.Figuarts 仮面ライダーゲイザー」(8,800円)
『仮面ライダーギーツ』より「仮面ライダーゲイザー」がS.H.Figuartsに登場。
S.H.Figuartsならではの可動域とプロポーションを両立し、様々なアクションポーズが楽しめる。
ホワイトとゴールドのボディカラーや細かなデザインを忠実に表現。また、胸、膝のアーマーは取り外し可能で、取り外した状態で肩アーマーを付け替えることでドミニオンレイが外れた状態も再現可能となっている。
さらに、プロビデンスカードと交換用頭部が付属。頭部を付け替えることで「仮面ライダーゲイザー(スエル)」を再現できる。
(C)2022 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映
『仮面ライダーギーツ』より「仮面ライダーゲイザー」がS.H.Figuartsに登場。
S.H.Figuartsならではの可動域とプロポーションを両立し、様々なアクションポーズが楽しめる。
ホワイトとゴールドのボディカラーや細かなデザインを忠実に表現。また、胸、膝のアーマーは取り外し可能で、取り外した状態で肩アーマーを付け替えることでドミニオンレイが外れた状態も再現可能となっている。
さらに、プロビデンスカードと交換用頭部が付属。頭部を付け替えることで「仮面ライダーゲイザー(スエル)」を再現できる。
(C)2022 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映