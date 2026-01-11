Âè°ì°õ¾Ý¤ò³Î¼Â¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¨¡¨¡¥·¡¼¥óÊÌ¤ËÁª¤Ö¡È°õ¾Ý¥¢¥Ã¥×¤Î´ã¶À¡É3ËÜ
¡ÈÂè°ì°õ¾Ý¡É¤Ï¡¢¤Û¤ó¤Î°ì½Ö¤Ç·è¤Þ¤ë¡£¤½¤Î·èÄêÂÇ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¡¢´é¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤ë¡Ö´ã¶À¡×¤À¡£º£²ó¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ë¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤¹¤ëPOKER FACE¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¡¢¡Ö°ìÇ¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¡È¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤ò¤Ä¤¯¤ë¡É°õ¾Ý¥¢¥Ã¥×¤Î3ËÜ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¢Æü¾ï¡¢µÙÆü¡£¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡È¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¡É¤ò±é½Ð¤Ç¤¤ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤À¡£
¡ûUD-160 POKER FACE Exclusive Color/YUICHI TOYAMA.(¥æ¥¦¥¤¥Á ¥È¥ä¥Þ)
ÃÎÅª¤Ê¥à¡¼¥É¤òÅ»¤¦¥µ¡¼¥â¥ó¥È¥Õ¥ì¡¼¥à¡£Á¡ºÙ¤«¤Ä¾åÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¤¿¥Ö¥í¥¦¤È¥á¥¿¥ë¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÇÅý°ì¤·¤¿ÊÌÃí¥«¥é¡¼¤¬¡¢É½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¡¢ÑÛ¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¥Ö¥í¥¦ÉôÊ¬¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ï¥¯¥ê¥¢À¸ÃÏ¤òÄ¥¤ê¹ç¤ï¤»¡¢½Å¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤È´¤±´¶¤â¥×¥é¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
UD-160 POKER FACE Exclusive Color/YUICHI TOYAMA.(¥æ¥¦¥¤¥Á ¥È¥ä¥Þ): ÀÇ¹þ44,000±ß
¥µ¡¼¥â¥ó¥È¥Õ¥ì¡¼¥à: ¥Ö¥í¥¦(Èý)¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢ÌÜ¸µ¤Î°õ¾Ý¤ò¶¯¤¯Í¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ç´é¤Î°õ¾Ý¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
ÁÛÄê¤¹¤ë¥·¡¼¥ó: ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Ê¥·¡¼¥ó¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¡£
¡ûLancaster/MAIN(¥á¥¤¥ó)
»þÂå¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤ÉáÊ×Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡ÖMAIN(¥á¥¤¥ó)¡×¤Ï¡¢°ì¸«¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥·¡¼¥ó¤òÁª¤Ð¤º³Ý¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥¦¥§¥¢¡£¤·¤«¤·¡¢ºÙÉô¤Ë½É¤ë¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¶âÂ°¥Ñ¡¼¥Ä¤Î·ÐÇ¯ÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤á¤ë¹½Â¤¤Ç¡Ö¤³¤À¤ï¤êÇÉ¡×¤ÎÊý¤Ë¤ÏÀ§Èó¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤1ËÜ¡£¥»¥ë¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ï°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â½À¤é¤«¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢¾å¼Á¤ÇÂç¿Í¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
Lancaster/MAIN(¥á¥¤¥ó): ÀÇ¹þ44,000±ß
¥»¥ë¥Õ¥ì¡¼¥à: ¥á¥¿¥ë¤Î¥·¥ã¡¼¥×¤Ê°õ¾Ý¤ÈÈæ¤Ù¤Æ½À¤é¤«¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¥«¥é¡¼¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤è¤ê¤âÍ¥¤·¤¯¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤°õ¾Ý¤Ë¡£
ÁÛÄê¤¹¤ë¥·¡¼¥ó: Æü¾ï»È¤¤(ÄÌ¶Ð¡¦µÙÆü)¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é¡¢¥¹¡¼¥Ä¤ä¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿ÉþÁõ¤âÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤¡£
¡ûCorner ¶ plus/THE WHITE SCREEN(¥Û¥ï¥¤¥È¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó)
¥Ä¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¸ÄÀ¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ç¤â¥¦¥§¥ê¥ó¥È¥ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Â¿³Ñ·Á¤¬ÆÈÆÃ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¡¢ÃÎÅª¤Ç¤¹¤¬¸Ç¤¹¤®¤Ê¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç¥á¥¬¥Í¾åµé¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢µ¤Ê¬¤â¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë1ËÜ¤Ç¤¹¡£
Corner ¶ plus/THE WHITE SCREEN(¥Û¥ï¥¤¥È¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó): ÀÇ¹þ50,600±ß
¥á¥¿¥ë¥Õ¥ì¡¼¥à: ¥¯¡¼¥ë¤ÇÃÎÅª¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¡£¥Ä¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤Ï¸ÄÀ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¥á¥¬¥Í¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
ÁÛÄê¤¹¤ë¥·¡¼¥ó: µÙÆü¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ä¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¿¦¾ì¤Ê¤É¡£
¡û´ã¶À¤Ï¡Ö´é¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×
´ã¶À¤Ï»ëÎÏ¤òÊä¤¦Æ»¶ñ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î°õ¾Ý¤òÀß·×¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÃÎÅª¤Ë¸«¤»¤¿¤¤Æü¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤ò½Ð¤·¤¿¤¤Æü¡¢¸ÄÀ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤¤Æü¡½¡½¡£
POKER FACE¤¬Áª¤ó¤À¤³¤Î3ËÜ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡È°õ¾Ý¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¡É¤ò¼«Á³¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¡£
¿·¤·¤¤Ç¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¼«Ê¬¡£¤½¤ÎÆþ¸ý¤Ë¡¢°ìËÜ¤Î´ã¶À¤ò¡£
¡û´ã¶À¤Ï¡Ö´é¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×
´ã¶À¤Ï»ëÎÏ¤òÊä¤¦Æ»¶ñ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î°õ¾Ý¤òÀß·×¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÃÎÅª¤Ë¸«¤»¤¿¤¤Æü¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤ò½Ð¤·¤¿¤¤Æü¡¢¸ÄÀ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤¤Æü¡½¡½¡£
POKER FACE¤¬Áª¤ó¤À¤³¤Î3ËÜ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡È°õ¾Ý¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¡É¤ò¼«Á³¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¡£
¿·¤·¤¤Ç¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¼«Ê¬¡£¤½¤ÎÆþ¸ý¤Ë¡¢°ìËÜ¤Î´ã¶À¤ò¡£