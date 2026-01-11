「コスパ最強すぎる！」【しまむら】40・50代が狙いたい♡「1,650円以下アイテム」

プチプラでも、安っぽく見えるのは避けたい。【しまむら】には、そんな大人目線をクリアした “コスパ最強アイテム” が揃っています！ シルエットと柄で差がつくナロースカート、コーデのアクセントになるロゴセーター、素材感が映えるベロアワンピ、上品コートも「1,650円以下」でラインナップ。40・50代がデイリーに使える優れものを厳選したので、ぜひチェックして。

スタイルアップ期待大！ 垢抜けチェックナロースカート

【しまむら】「チェックスエポンナローSK」\1,089（税込）

暗くなりがちな冬の着こなしに、あると助かるのがプラスワンでグッと垢抜ける柄スカートです。すっきりとしたナローシルエット、斜めに配置されたチェック柄でスタイルアップも望める1枚。@chii_150cmさんも「スエードポンチ素材なので、着心地も良くシワにもなりにくくて最高」と大満足の様子。ナチュラルカラーのセーターとブラウンブーツを合わせれば、ほっこりとした冬映えコーデが完成します。

クオリティ大優勝の高見えロゴセーター

【しまむら】「ジャガードロゴPO」\770（税込）

コーデの幅が広がるシンプルトップスは、プチプラでいくつもスタンバイさせておきたいところ。そこでおすすめなのが、このロゴセーターです。@renge_wearさんも「このクオリティで770円は優勝すぎ」「生地もしっかりしてるし着回し力も抜群」とお気に入りのよう。グレー × ブラックの落ち着いた配色、上品なボリューム袖も魅力で、大人のデイリールックにもしっかり馴染んでくれそうです。

素材感で差がつく2WAYベロアワンピ

【しまむら】「2WAYベロアOP」\1,089（税込）

@aiii__13kさんも「インナーなーーんでも合うからマジでほんとに買い」とプッシュするベロアワンピ。上品な光沢のベロア素材が、シンプルなシルエットでも自然と着映えを叶えてくれそう。ネックラインは深めと浅めの2WAY仕様で、気分やシーンで変えられるのも嬉しいポイント。スウェットトップスを合わせてカジュアルダウンするも良し、ジャケットを羽織ればちょっとしたお呼ばれにもOK。オンオフ着回しできるワンピです。

お値段2度見！？ きちんと見えする大人っぽコート

【しまむら】「ミドルタケコート」\1,650（税込）

@aiii__13kさんも「コスパ最強すぎる！！」「お値段2度見した」と絶賛するミドル丈コート。テーラードカラーで顔まわりをすっきり演出し、羽織るだけで大人っぽく引き締めてくれる1着です。ウールライクな質感が、きちんと感とシーズンムードもプラス。ゆったりとしたシルエットとお尻が隠れるほどの丈感で、体型カバーが望めそう。通勤から普段使いまで、この価格なら気負わずガンガンヘビロテできそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@chii_150cm様、@renge_wear様、@aiii__13k様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子