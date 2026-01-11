「ホワイトタイガーとブラックタイガーカフェ」大阪・名古屋に巡回 渋谷で好評のグリーティングも開催
【女子旅プレス＝2026/01/11】2025年冬に東京・渋谷PARCOで開催し好評を博した「ホワイトタイガーとブラックタイガーカフェ」が、大阪・心斎橋PARCOおよび愛知・名古屋PARCOにて巡回開催する。これに合わせ、渋谷会場で話題となった「ホワイトタイガーグリーティングイベント」も両会場で実施されることが決定した。
◆「ホワイトタイガーとブラックタイガーカフェ」関西に巡回
イラストレーター・にとりささみ氏のSNS発人気作品「ホワイトタイガーとブラックタイガー」とのコラボレーションカフェ。心斎橋会場は2026年1月23日（金）から、名古屋会場は1月29日（木）から順次スタートする。
◆予約必須のグリーティングイベント
巡回を記念して行われるグリーティングイベントでは、作中のキャラクターであるホワイトタイガーがカフェに登場する。開催日程は心斎橋が1月24日（土）・25日（日）、名古屋が1月31日（土）・2月1日（日）の各2日間。
各日5回、10分前後の登場が予定されているが、ツーショット撮影は行われない。また、イベント開催日の10時から15時までのカフェ利用は事前予約（先着順・無料）が必要となる。
◆作品の世界観を表現したコラボメニュー
カフェメニューには、作品のユニークな世界観やキャラクターの魅力を落とし込んだフードやスイーツが並ぶ。
布団で眠るような見た目が愛らしい「すやすやオムカレー」をはじめ、「うさぎ先生と犬のおまわりさんのなかよしバーガーセット」、「ホワイトタイガーにぎやかパンケーキ〜ブラックタイガーのカタラーナ添え〜」など、ボリューム感のあるメニューも揃う。 また、作中で人気のうさぎ先生をイメージした「うさぎ先生のビーカー珈琲シナモンクッキー付き」や、フォトジェニックな「ホワイトタイガーとブラックタイガーのメロンクリームソーダ」などのドリンクメニューも提供される。
◆オリジナルグッズも展開
併設のグッズショップでは、カフェ開催を記念したオリジナルグッズを販売する。「プレート」や「ビーカーグラス」といった食器類のほか、「額帯鏡ラバーコースター」など、ファン心をくすぐるアイテムがラインアップされている。グッズショップはカフェ利用者以外も入場可能だ。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■ホワイトタイガーとブラックタイガーカフェ概要
＜大阪・心斎橋＞THE GUEST cafe＆diner 心斎橋PARCO店
開催期間：2026年1月23日（金）〜3月3日（火）
営業時間：＜CAFE・SHOP＞OPEN 10:00 ー CLOSE 20:00（L.O. FOOD 19:00/DRINK 19:30）
＜愛知・名古屋＞THE GUEST cafe＆diner 名古屋PARCO店
開催期間：2026年1月29日（木）〜3月9日（月）
営業時間：＜CAFE・SHOP＞OPEN 10:00 ー CLOSE 20:00（L.O. FOOD 19:00/DRINK 19:30）
【Not Sponsored 記事】