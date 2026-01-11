か、か、かんっわいいーーッッ♡【スタバ】2026年の運気UP！？「新年グッズ」

【スターバックス】では、2026年の干支をモチーフにした「新年グッズ」を2025年12月23日よりオンラインストアで販売。26日からは店頭にもグッズが並んでいるため、すでに見かけた人も多いのでは？ そこで今回は、おめでたい気分が高まる新年グッズを紹介します。

うまの着ぐるみ姿で新年をお祝い

着ぐるみ姿がキュートな「ベアリスタうまMini」\2,750（税込）。2026年の干支である「うま」に扮したべアリスタは、いつも以上に特別感のある仕上がり。着ぐるみのたてがみと尻尾は毛足が長くなっており、ちょっとしたこだわりも感じられます。着ぐるみにはカニカンが付いているため、バッグやリュックに取り付けも可能です。

大人気のドリンクホールキャップにも新作が

季節感のある多種多様なコスチュームが人気のドリンクホールキャップ。もちろん新作デザインが登場しています。白馬の着ぐるみに身を包んだベアリスタのキャップは、カップとセットになっています。「リユーザブルカップ473ml + リユーザブルカップ専用ドリンクホールキャップベアリスタうま」\900（税込）。

「うま」をモチーフにした「新年グッズ」が楽しめるのは、12年に1度だけ。2026年の運気を高めてくれそうな【スターバックス】の新年グッズ、オンラインストアでは在庫なしのため、気になる人は店頭をチェック！

