ABEMAオリジナルのバラエティ番組『禁欲倶楽部〜もう、我慢できないです〜』では、トムブラウンみちおのLINE相手に、お見送り芸人しんいちが驚愕する場面があった。

【映像】みちおが彼女にLINEした“恥ずかしすぎる内容”（実際の映像）

同番組は、欲望にまみれた芸人たちが、あらゆる“欲”を禁じられた空間でさまざまなミッションに挑戦し、賞金をかけた生き残りバトルを展開するサバイバルバラエティーだ。MCは小籔千豊、せいや（霜降り明星）が務める。集められた芸人は、みなみかわ、ともしげ（モグライダー）、みちお（トム・ブラウン）、ヤジマリー。（スカチャン）、高野正成（きしたかの）、鈴木もぐら（空気階段）、お見送り芸人しんいち、ニシダ（ラランド）の8人。

勝ち残ったともしげ、みちお、もぐら、しんいちの４人が挑むのは「投稿わんこそば」。30秒以内にお題の言葉をLINEで知人に送信し、成功すれば運試しができるボールを獲得できるというルールだ。ただし、送信相手は徐々に年齢を上げていかなければならず、一度送った相手やその人より若い人には送れないという「保身」を許さない縛りがあった。

1杯目の送信するお題は「愛してるよ」。結果は4人とも成功。もぐらは納言の薄幸、ともしげはパンプキンポテトフライのカムバック、しんいちは高校生の甥っ子に送ったことが明かされ、みちおは「俺、普通に彼女に送っちゃった…」と照れながら語る。

しんいちが「まだ付き合ってるんすか！？」と驚くも、みちおは「え…別に良くない！？」とキレ気味に返す。しんいちは「いや、あまりにも噂が出ないから、どうなってるか知らなかった」というと、みちおは「大好きです…」と気恥ずかしそうに語った。

（ABEMA『禁欲倶楽部〜もう、我慢できないです〜』より）