ラーメン屋で30分以上待たされたのに…“返金を拒否する”女性店員。店長に直談判したら「返金しなかった理由」が明らかに――3連休ベスト
大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2025年5月2日 記事は取材時の状況） ＊ ＊ ＊
生成AIに「仕事でミスをした時に大事なことは？」と尋ねたところ、「素早く正直に謝ること」との回答が返ってきた。では逆に謝ることができなかった場合はどうなるのか。まるで見本となるような話を聞いたので紹介したい。
楽しみにしていた飲食店で不快な経験をした浪岡壮太さん（仮名・36歳）が苦々しく口を開く。
◆新規開店のラーメン店に1時間並んだ
「自分で言うのもなんですが、自分は他人に対して優しいタイプだと思っています。これまで、たとえば飲食店で店員がミスをしても怒ったことはありません。でも、この時ばかりはダメでした。カッとなって我を忘れてしまったんです」
浪岡さんが新しくできたばかりのラーメン店を訪れた時のこと。
「近隣にはないジャンルの店で、前々から食べてみたいと思っていたので、開店を楽しみにしていたんです。行ってみたところ、お店の前は長い行列ができていて、たぶん1時間以上は並んだと思います」
券売機で食券を買って、ようやく席に着いた。
「カウンター席とテーブル席があり、ホールは中年女性がひとりで回していました。その女性に『奥の席ね』と言われて座ったんですが、なかなか食券を取りにこないんです」
◆忙しいからか、イライラする女性店員
待っている間にも、気になったことがあったという。
「女性店員の接客が気になっていました。忙しさのせいかひどくイライラしていて、持ってきたラーメンを乱暴にテーブルに置いたりするんです。それでスープが跳ねて、お客さんが嫌そうな顔をしているのに、謝りもせずに逆に睨み返してたりしていました」
その様子を見ると、呼び止めるのも気が引けたが、いくら待っても食券を取りに来ないので、仕方なく声をかけることにした。
「近くを通った時に声をかけたところ、『なに？』と面倒くさそうに言われました。まあ、そういう感じでくるだろうなと思っていたので受け流して……。嫌な気分にはなりましたが、ようやく食券を渡すことができました」
だが、そこからいくら待っても料理が出てこなかった。
◆待てど暮らせど頼んだラーメンが来ない
「最初は混んでるから仕方ないと思っていたんですが、明らかに自分より後に来たお客さんに配膳されることが続いたので、おかしいと思って例の女性店員に声をかけることにしたんです。そうしたら『見たらわかるでしょ？ 混んでるのよ』と鼻であしらわれました。『お客さんが頼んだラーメンは時間がかかるのよ』と取り付く島もなく……」
仕方なく待つことにしたが、だんだんと怒りが込み上げてきた。
「友人と会う予定があったんです。それを見越してだいぶ早く家を出て店に入ったんですが、その時間がどんどん削られていくのと、自分が頼んだのと同じラーメンが先に出ているのを見たら流石に怒りが湧いてしまって。30分以上は待っていましたから」
それでも我慢して料理を待ったが……。
「数分で食べないと間に合わないという状態になったので、店を出ようと思いました。それで、忙しく動き回っている例の女性に声をかけて『これ以上は待てないので返金してほしい』と話したんです」
◆「早く帰ってください」と吐き捨てられ…
すると、驚きの答えが返ってきた。
「『返金なんてできませんよ』と言われました。どういうことか尋ねると、『券売機で先にお金を払ってるんだから返せない」と言うんです。ありえないと思って『返金できないのはおかしい』と反論しましたが、『返せないものは返せないので、早く帰ってください』と吐き捨てて……」
さすがに浪岡さんもこれには頭に血が上り、厨房にいた店長らしき人物を呼び、今起きたことを話して詰め寄った。
「店長も同タイプだろうと思っていたんですが、意外にも平謝りで謝罪してくれて、すぐに返金にも応じてくれました。店長が女性店員に怒った様子で詰問すると、彼女は自分が渡した食券を紛失していたことを白状していて……」
話を聞いているうちに接客をするにはかなり難がある人物だと言うこともわかってきた。
「しつこく自分は間違ってないと主張していました。どうもかなりプライドが高いらしく、自分のミスを認めらずに何度も同じようなやらかしをしているようでした。おそらく気の弱そうな自分ならば丸め込めると思い、強引に押し切ってミスをごまかそうと考えたんじゃないかと思います」
おわびで無料券をもらったので後日行ってみると、例の女性店員の姿はない。その後も何度か行っているが、二度と見ることはなかったという。
＜TEXT／和泉太郎＞
【和泉太郎】
込み入った話や怖い体験談を収集しているサラリーマンライター。趣味はドキュメンタリー番組を観ることと仏像フィギュア集め
生成AIに「仕事でミスをした時に大事なことは？」と尋ねたところ、「素早く正直に謝ること」との回答が返ってきた。では逆に謝ることができなかった場合はどうなるのか。まるで見本となるような話を聞いたので紹介したい。
◆新規開店のラーメン店に1時間並んだ
「自分で言うのもなんですが、自分は他人に対して優しいタイプだと思っています。これまで、たとえば飲食店で店員がミスをしても怒ったことはありません。でも、この時ばかりはダメでした。カッとなって我を忘れてしまったんです」
浪岡さんが新しくできたばかりのラーメン店を訪れた時のこと。
「近隣にはないジャンルの店で、前々から食べてみたいと思っていたので、開店を楽しみにしていたんです。行ってみたところ、お店の前は長い行列ができていて、たぶん1時間以上は並んだと思います」
券売機で食券を買って、ようやく席に着いた。
「カウンター席とテーブル席があり、ホールは中年女性がひとりで回していました。その女性に『奥の席ね』と言われて座ったんですが、なかなか食券を取りにこないんです」
◆忙しいからか、イライラする女性店員
待っている間にも、気になったことがあったという。
「女性店員の接客が気になっていました。忙しさのせいかひどくイライラしていて、持ってきたラーメンを乱暴にテーブルに置いたりするんです。それでスープが跳ねて、お客さんが嫌そうな顔をしているのに、謝りもせずに逆に睨み返してたりしていました」
その様子を見ると、呼び止めるのも気が引けたが、いくら待っても食券を取りに来ないので、仕方なく声をかけることにした。
「近くを通った時に声をかけたところ、『なに？』と面倒くさそうに言われました。まあ、そういう感じでくるだろうなと思っていたので受け流して……。嫌な気分にはなりましたが、ようやく食券を渡すことができました」
だが、そこからいくら待っても料理が出てこなかった。
◆待てど暮らせど頼んだラーメンが来ない
「最初は混んでるから仕方ないと思っていたんですが、明らかに自分より後に来たお客さんに配膳されることが続いたので、おかしいと思って例の女性店員に声をかけることにしたんです。そうしたら『見たらわかるでしょ？ 混んでるのよ』と鼻であしらわれました。『お客さんが頼んだラーメンは時間がかかるのよ』と取り付く島もなく……」
仕方なく待つことにしたが、だんだんと怒りが込み上げてきた。
「友人と会う予定があったんです。それを見越してだいぶ早く家を出て店に入ったんですが、その時間がどんどん削られていくのと、自分が頼んだのと同じラーメンが先に出ているのを見たら流石に怒りが湧いてしまって。30分以上は待っていましたから」
それでも我慢して料理を待ったが……。
「数分で食べないと間に合わないという状態になったので、店を出ようと思いました。それで、忙しく動き回っている例の女性に声をかけて『これ以上は待てないので返金してほしい』と話したんです」
◆「早く帰ってください」と吐き捨てられ…
すると、驚きの答えが返ってきた。
「『返金なんてできませんよ』と言われました。どういうことか尋ねると、『券売機で先にお金を払ってるんだから返せない」と言うんです。ありえないと思って『返金できないのはおかしい』と反論しましたが、『返せないものは返せないので、早く帰ってください』と吐き捨てて……」
さすがに浪岡さんもこれには頭に血が上り、厨房にいた店長らしき人物を呼び、今起きたことを話して詰め寄った。
「店長も同タイプだろうと思っていたんですが、意外にも平謝りで謝罪してくれて、すぐに返金にも応じてくれました。店長が女性店員に怒った様子で詰問すると、彼女は自分が渡した食券を紛失していたことを白状していて……」
話を聞いているうちに接客をするにはかなり難がある人物だと言うこともわかってきた。
「しつこく自分は間違ってないと主張していました。どうもかなりプライドが高いらしく、自分のミスを認めらずに何度も同じようなやらかしをしているようでした。おそらく気の弱そうな自分ならば丸め込めると思い、強引に押し切ってミスをごまかそうと考えたんじゃないかと思います」
おわびで無料券をもらったので後日行ってみると、例の女性店員の姿はない。その後も何度か行っているが、二度と見ることはなかったという。
＜TEXT／和泉太郎＞
【和泉太郎】
込み入った話や怖い体験談を収集しているサラリーマンライター。趣味はドキュメンタリー番組を観ることと仏像フィギュア集め