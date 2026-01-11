¡Ø¥×¥ê¥¥å¥¢¡Ù¿·ºî¡¢»Ë¾å½é¤Î¡ÈÃµÄå¡É¤Ç1999Ç¯¤Ø¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¡¡½Ð±é¤ÏÀé²ì¸÷è½¡¢ËÜÅÏÉö¡¢Åì»³Æà±û¤é¡Ú¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û
¡¡¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ø¥×¥ê¥¥å¥¢¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï Ëè½µÆüÍË¡¡Á°8¡§30¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·ºî¤È¤Ê¤ëÂè23ºîÌÜ¡ØÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¡Ù¤¬2·î1Æü¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¿·ºî¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ï»Ë¾å½é¤Î¡ÖÃµÄå¡×¤Ç¡¢ÉñÂæ¤Ï1999Ç¯¡£¡Öº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò½õ¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢ÃµÄå¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¼ç¿Í¸ø¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û»Ë¾å½é¡ªÃµÄå¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¿·¥×¥ê¥¥å¥¢¤È¤ª¤È¤âÍÅÀº¤Î³Æ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡Êª¸ì¤Ï¡¢¥Þ¥³¥È¥ß¥é¥¤¥¿¥¦¥ó¤ËÊë¤é¤¹14ºÐ¤ÎÃæ³Ø2Ç¯À¸¡¦ÌÀÃÒ¤¢¤ó¤Ê¤¬¡¢ÃÂÀ¸Æü¤Ë¸½¤ì¤¿ÍÅÀº¡¦¥Ý¥Á¥¿¥ó¤È¡¢Éô²°¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤ËÆ³¤«¤ì¤Æ2027Ç¯¤«¤é1999Ç¯¤Î¤Þ¤³¤È¤ß¤é¤¤»Ô¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¾ÃµÄå¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ë14ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¡¦¾®ÎÓ¤ß¤¯¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢²øÅðÃÄ¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¤Ë¤è¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¡£º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡Ä¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤«¤é¡¢¤¢¤ó¤Ê¤È¤ß¤¯¤ë¤Ï¡ÖÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡×¤ËÊÑ¿È¡£Ì¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¤¬¤ß¤ó¤Ê¤Î¾Ð´é¤ò¿äÍý¤Ç¼é¤ë¡£¡Ö¤½¤Î¥Ê¥¾¡ª¥¥å¥¢¥Ã¥È²ò·è¡ª¡×¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Ï¸µ¤Î»þÂå¤ËÌá¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ç¸«¤Æ¡¢´¶¤¸¤Æ¡¢¹Í¤¨¤Æ¡¢¡ÈËÜÅö¡É¤ÎÅú¤¨¤ò½Ð¤¹¡×¡£ÍÍ¡¹¤Ê¾ðÊó¤¬°î¤ì¤ë¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿¿¼Â¡×¤¬¡Ö±³¡×¤Ë¡¢¡Ö±³¡×¤¬¡Ö¿¿¼Â¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖÃ¯¤«¡×¤Î¹Í¤¨¤òÅú¤¨¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼«Ê¬¡×¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¡¢´¶¤¸¤¿¤Î¤«¡£¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¹Í¤¨¤Æ¡¢¡ÈÅú¤¨¡É¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¥¥ã¥¹¥È¾ðÊó¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¥¥å¥¢¥¢¥ó¥µ¡¼¡¿ÌÀÃÒ¤¢¤ó¤Ê¤òÀé²ì¸÷è½¤¬Ã´Åö¡£¡Ö¥¥å¥¢¥¢¥ó¥µ¡¼¡×¤ËÊÑ¿È¤·¡¢Ì¾¾è¤ê¤Ï¡Ö¤É¤ó¤ÊÆæ¤Ç¤â¤Ï¤Ê¤Þ¤ë²ò·è¡ª Ì¾ÃµÄå ¥¥å¥¢¥¢¥ó¥µ¡¼¡ª¡×¤Ë·èÄê¡£
¡¡¥¥å¥¢¥ß¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¿¾®ÎÓ¤ß¤¯¤ë¤òËÜÅÏÉö¤¬Ã´Åö¡£¥¥å¥¢¥ß¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ËÊÑ¿È¤·¡¢Ì¾¾è¤ê¤Ï¡Ö½Å¤Í¤¿¿äÍý¤Ç¾Ð´é¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¡ª Ì¾ÃµÄå ¥¥å¥¢¥ß¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ª¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¥¥å¥¢¥¢¥ë¥«¥Ê¡¦¥·¥ã¥É¥¦¡¿¿¹°¡¤ë¤ë¤«¤òÅì»³Æà±û¤¬Ã´Åö¡£¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¡×¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢²¿¸Î¤«¡Ö²øÅðÃÄ¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¾¯½÷¤Ç¡¢¥¥å¥¢¥¢¥ë¥«¥Ê¡¦¥·¥ã¥É¥¦¤ËÊÑ¿È¤·¡¢Ì¾¾è¤ê¤Ï¡Ö¿ÀÈë¤ÈÈëÌ©¤ÇÊñ¤ß¹þ¤à ¥¥å¥¢¥¢¥ë¥«¥Ê¡¦¥·¥ã¥É¥¦¡ª¡×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÀµÂÎÉÔÌÀ¤ÎÆæ¤Î¥×¥ê¥¥å¥¢¡¦¥¥å¥¢¥¨¥¯¥ì¡¼¥ë¤Ï¡¢ÊüÁ÷¤Ë¤Æ¾ÜºÙ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£Ì¾¾è¤ê¤Ï¡Ö²ò¤Êü¤Æ¡ªÆâ¤Ê¤ë¿¿¼Â¤Î¹á¤ê Ì¾ÃµÄå ¥¥å¥¢¥¨¥¯¥ì¡¼¥ë¡ª¡×¡£
¡¡¥×¥ê¥¥å¥¢¤ò¼è¤ê´¬¤¯¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥¥å¥¢¥¢¥ó¥µ¡¼¤È¥¥å¥¢¥ß¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¤ª¤È¤â¤Ç¡¢ÍÅÀº»þ´Ö¤È¶õ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ëÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿¡Ö»þ¶õ¤ÎÍÅÀº¡×¡¦¥Ý¥Á¥¿¥ó¤ò²ÃÆ£±ÑÈþÎ¤¡£¥¥å¥¢¥¢¥ë¥«¥Ê¡¦¥·¥ã¥É¥¦¤Î¤ª¤È¤âÍÅÀº¤Ç¡¢Àê¤¤¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¤â¥º¥Ð¥ê¤È¸À¤¤Åö¤Æ¤ë¡ÖÀê¤¤¤ÎÍÅÀº¡×¡¦¥Þ¥·¥å¥¿¥ó¤òÍÓµÜÈÞÆá¤¬Ã´Åö¡£¥¥å¥¢¥¨¥¯¥ì¡¼¥ë¤Î¤ª¤È¤âÍÅÀº¡¦¥·¥å¥·¥å¥¿¥ó¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ì¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥×¥ê¥¥Ã¥È¤òÈ¯ÌÀ¤¹¤ë¼«¾ÎÅ·ºÍÇî»Î¤Ç¡¢ÍÅÀº»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¡¢¿Í´Ö»Ñ¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¥¸¥§¥Ã¥ÈÀèÇÚ¤ò³áÍµµ®¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ï¡¢¡Ö¤Ò¤í¤¬¤ë¥¹¥«¥¤¡ª¥×¥ê¥¥å¥¢¡×¡Ö¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤ä¡Ö¤ï¤ó¤À¤Õ¤ë¤×¤ê¤¤å¤¢¡ª¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¤¿ÀÐ°æ¤¢¤ß¤¬Ã´Åö¡£¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¡¢¡Ö¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¤¿·§ÅÄ°«²»¤È¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤äÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëÁý°æÍ¥²Ö¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥À¥ó¥¹¤Ï¥À¥ó¥µ¡¼¡¦yurinasia¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç¥¥å¡¼¥È¤Ê¿¶¤êÉÕ¤±¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢2004Ç¯2·î1Æü¤ËÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤·¤¿¡Ø¤Õ¤¿¤ê¤Ï¥×¥ê¥¥å¥¢¡Ù¤«¤é¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¤Þ¤Ç¡¢22ºîÉÊ·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÄ¹´ü¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¡£ËèÇ¯¥â¥Á¡¼¥Õ¤ä¥Æ¡¼¥Þ¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¾¯½÷¤¬Æü¾ï¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¡×¤ËÊÑ¿È¤·ÍÍ¡¹¤ÊÅ¨¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¡¢½Ð²ñ¤Ã¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤ÈÍ§¾ð¤äå«¤ò¿¼¤á¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¡×¤Ï04Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥×¥ê¥¥å¥¢¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè23ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡£
¢£Àé²ì¸÷è½¡Ê¥¥å¥¢¥¢¥ó¥µ¡¼¡¿ÌÀÃÒ¤¢¤ó¤ÊÌò¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½¥×¥ê¥¥å¥¢¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î´¶ÁÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹ç³Ê¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï»×¤ï¤ºÎÞ¤¬°î¤ì½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎºÝ¡¢¤½¤Î°ì»þ¤À¤±¤Ç¤â¥×¥ê¥¥å¥¢¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬ºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä!!¤È¶Ã¤¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÆ±»þ¤Ë¡¢ÀèÇÚÊý¤«¤éËÂ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤Î½Å¤ß¤ò´¶¤¸¡¢»ä¤Îº£»ý¤Æ¤ëÁ´¤Æ¤òÃí¤¤¤ÇÂçÀÚ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È³Ð¸ç¤·¤¿½Ö´Ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Àé²ì¸÷è½¤µ¤ó¤¬´¶¤¸¤ë¥×¥ê¥¥å¥¢¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡»ä¼«¿È¤âÍ§Ã£¤È¥×¥ê¥¥å¥¢¤´¤Ã¤³¤ò¤·¤¿¤ê¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢Åö»þ¤«¤Ê¤ê¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤â³Ú¤·¤ó¤ÇºîÉÊ¤ò´Õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÅÀ¤¬¥×¥ê¥¥å¥¢¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤ä¤ª¤â¤Á¤ã¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¤âÆ´¤ì¤Î¥×¥ê¥¥å¥¢¤Ë¤Ê¤ì¤ëÅÀ¤â¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½¥¥å¥¢¥¢¥ó¥µ¡¼¡¿ÌÀÃÒ¤¢¤ó¤Ê¤Î°õ¾Ý¤ä¡¢±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤¢¤ó¤Ê¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤é¼«Á³¤ÈÂÎ¤¬Æ°¤¤¤Æ¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤é¤ì¤ë¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÄ¾¤Ç²¹¤«¤¤¿´¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¹¡£¿Í¤ÎÉ½¾ð¤ä»ÅÁð¤«¤éµ¤»ý¤Á¤ò»¡¤·¤Æ¡¢¹ÔÆ°¤È¸ÀÆ°¤ÇÍ¦µ¤¤Å¤±¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÌ¾ÃµÄå¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡ª¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¡¢»ä¤â¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ³§ÍÍ¤â¤¼¤Ò¡¢¥¢¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¿äÍý¤·Ææ¤ò²ò¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢£ËÜÅÏÉö¡Ê¥¥å¥¢¥ß¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¿¾®ÎÓ¤ß¤¯¤ëÌò¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½¥×¥ê¥¥å¥¢¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î´¶ÁÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¥×¥ê¥¥å¥¢¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È¤ÏÌ´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£´î¤Ó¤ÏÃÙ¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ýÏ¿¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¼Â´¶¤¹¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Áá¤¯²ÈÂ²¤ËÃÎ¤é¤»¤¿¤¤¤Ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ò¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤µ¤»¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤¦¤ä¤¯¤½¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤¬´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ËÜÅÏÉö¤µ¤ó¤¬´¶¤¸¤ë¥×¥ê¥¥å¥¢¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤ï¤¿¤·¤ÏÍÄ¤¤º¢¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¼ª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤ÎÊý¤Î¿ÍÀ¸¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¤º¤Ã¤ÈÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¡×¤â¡¢¿Í¡¹¤Î¿ÍÀ¸¤Ë»Ä¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª
¡½¡½¥¥å¥¢¥ß¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¿¾®ÎÓ¤ß¤¯¤ë¤Î°õ¾Ý¤ä¡¢±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤ß¤¯¤ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¤è¡¼¤¯¹Í¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤é¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤¹À³Ê¤Î»Ò¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½Æ°¤½Ð¤¹¤Î¤¬¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£¤½¤³¤ò¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Î¹ÔÆ°ÎÏ¤¬Êä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê´Ø·¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ï¤¿¤·¤â¡¢¹Í¤¨¤Æ¤«¤é¹ÔÆ°¤¹¤ëÀ³Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ß¤¯¤ë¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ±é¤¸¤é¤ì¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤°¤Ë¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¿Í¤Ë¶¯¤¯Æ´¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£ºî¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤«¤é³Ø¤Ü¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢£Åì»³Æà±û¡Ê¥¥å¥¢¥¢¥ë¥«¥Ê¡¦¥·¥ã¥É¥¦¡¿¿¹°¡¤ë¤ë¤«Ìò¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½¥×¥ê¥¥å¥¢¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î´¶ÁÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡Ä¹¤¤Ä¹¤¤Ì´¤¬³ð¤Ã¤Æ¡¢°ì¸À¤Ç¤Ï¸À¤¤É½¤»¤Ê¤¤¤¿¤¯¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£10Ç¯Á°¤Ë¡ØGo¡ª¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥×¥ê¥¥å¥¢¡Ù¤ÇÍÅÀº¥Ñ¥ÕÌò¤È¤·¤Æ´Ø¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¤¢¤Î¹¬¤»¤Ê°ìÇ¯´Ö¤ò·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¤ÈËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î»þ´Ö¤ò¡¢³§¤µ¤ó¤ÈÂç»ö¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½Åì»³Æà±û¤µ¤ó¤¬´¶¤¸¤ë¥×¥ê¥¥å¥¢¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌ´¤äÆ´¤ì¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¥×¥ê¥¥å¥¢¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¥¥é¥¥é¤È¤·¤¿Æ·¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÁÛ¤¤¤ÏËÜÅö¤ËÂº¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥×¥ê¥¥å¥¢¤Ë¤Ê¤ë¿Í¡¢¥×¥ê¥¥å¥¢¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Í¤Ï¤ß¤ó¤Ê¿¿·õ¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤Î·ë½¸¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½¥¥å¥¢¥¢¥ë¥«¥Ê¡¦¥·¥ã¥É¥¦¡¿¿¹°¡¤ë¤ë¤«¤Î°õ¾Ý¤ä¡¢±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¥å¥¢¥¢¥ë¥«¥Ê¡¦¥·¥ã¥É¥¦¤Ï¥×¥ê¥¥å¥¢¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÅ¨¡¢¤È¤¤¤¦Ææ¤á¤¤¤¿Â¸ºß¤Ç¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æº£¤ÎÈà½÷¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ë¤ë¤«¤¬¤³¤ì¤«¤é¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯Æ»¤Î¤ê¤ò°ì½ï¤ËÊâ¤¤Ê¤¬¤éºÇ¹â¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£Â¿ÅÄ¹áÆà»Ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡ÊABC¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç¡Ö¿¿¼Â¡×¤ò¤Ä¤«¤ß¤È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤¬ºîÉÊ¤Ë¹þ¤á¤¿¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤à¤±¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£°î¤ì¤«¤¨¤ë¾ðÊó¤ÈÊÑ²½¤¬ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¤¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢°Õ»×¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢Ì¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡£Â¾¼Ô¤òÂº½Å¤·¡¢»×¤¤¤ä¤ê¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢È¯¸À¤·¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¡£¼«Ê¬¤Î¡ÖËÜÅö¤ÎÁÛ¤¤¡×¡á¡Ö¿¿¼Â¡×¤È¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¡£·è¤·¤Æ´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¡×¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¸«¤Æ¡¢´¶¤¸¤Æ¡¢¹Í¤¨¤Æ¡¢¡ÈËÜÅö¤ÎÅú¤¨¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¤Ç»ä¤¿¤Á¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼þ¤ê¤ËÎ®¤µ¤ì¤º¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤È¤³¤È¤ó¹Í¤¨¤ë¡×¤³¤È¡£
¤½¤ÎÀè¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿Ì¤Íè¤³¤½¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ö¿¿¼Â¡×¤Ç¤¹¡£ÃµÄå¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡Ö¿¿¼Â¡×¤Ï¤É¤ó¤Ê»þ¤âÍÉ¤ë¤®¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¿¿¼Â¡×¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ¡Ö¼«Ê¬¼¡Âè¡×¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£1999Ç¯¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î¤¢¤ó¤Ê¡£Èà½÷¤Ï¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¹Í¤¨¡¢È½ÃÇ¤·¡¢¹ÔÆ°¤·¡¢2027Ç¯¤È¤¤¤¦Ì¤Íè¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¡Ö¿¿¼Â¡×¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¼¤ÒºÇ¸å¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¹ÓËÒÁÔÌé¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡ÊÅì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¥³¥á¥ó¥È
ÃµÄå¤â¤Î¤È¤¤¤¨¤Ð´°Á´Ìµ·ç¤ÎÀäÂÐÅª¤ÊÌ¾ÃµÄå¤¬°ì¿ÍÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÌ¾ÃµÄå¤¬Ã¯¤â²ò¤¯¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿Æñ»ö·ï¤ò²ÚÎï¤Ë²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Ï¤¢¤¨¤ÆÃµÄå¤È¤·¤Æ¤Ï¶î¤±½Ð¤·¤Î»Ò¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ì¿Í¤Ç¤Ï»ö·ï¤ò²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤À¤±¤É¡¢Æó¿Í¤¤¤ì¤Ð¡Ä¤½¤·¤ÆÃç´Ö¤¬ÎÙ¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤ÊÆñ¤·¤¤»ö·ï¤Ç¤â²ò·è¤Ç¤¤ë¡ª¤¿¤À¤ÎÃµÄå¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¿´¤ÇÃç´Ö¤È¶¦¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¡¢µð°¤ØÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡ª¤½¤ó¤Ê¡ÈÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡É¤òÉ½¸½¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
Èà½÷¤¿¤Á¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯Àè¤Ç¤É¤ó¤ÊÃµÄå¤Ë¡¢¥×¥ê¥¥å¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÈÅú¤¨¡É¤òºÇ¸å¤ËÆ³¤½Ð¤¹¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ø¼«Ê¬¤Ç¸«¤Æ¡¢´¶¤¸¤Æ¡¢¡ÈËÜÅö¡É¤ÎÅú¤¨¤ò½Ð¤¹¡Ù¤½¤ó¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÆæ¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ë¡È¹Í¤¨¤ë¡É¥×¥ê¥¥å¥¢¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡ª¥×¥ê¥¥å¥¢¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¯¡Ö¿äÍý¡×¤ò¤·¤Ê¤¬¤é´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
