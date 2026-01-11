電子化すれば…？の声も

『スターウォーズ』シリーズ全作品に登場するロボット型キャラクター「C-3PO」をモチーフにしたANA（全日空）の特別塗装機「C-3PO ANA JET（ボーイング777-200。機番：JA743A）」が2026年1月9日、この機体デザインをまとっての定期便ラストフライトを迎えました。この最終運航日にともなって同社では、公式サイト上の「C-3PO ANA JET」ページにあまり例のない「留意点」が掲載され、同機への搭乗者に対して注意喚起を実施。SNSでは、同社の対応を評価するコメントが寄せられています。

【写真】えっ!?これがANAの「C-3PO JET」驚愕の全貌です

同社が公式サイトで注意を呼びかけたのは「乗務員によるサインやログ帳への記入対応は控えさせていただいております。安全な運航を維持するための措置として、ご理解とご協力をお願いいたします」というものです。「ログ帳（ログブック）」文化は、一部航空ファンのあいだで行われている、自分が搭乗した便のCAにフライトの情報やメッセージなどを記入してもらうというもの。

この「ログ帳」文化はCAと乗客の距離が縮まることへの肯定的な意見もある一方で、とくに飛行時間の短い国内線でやるのは客室乗務員の業務量を増やすとして、以前からSNSでは批判的な声が多く上がっていました。とくに近年、とある番組でこの文化が「CAとの交換日記」といったような形で紹介されて以来、SNSにおける「ログ帳」に対する風当たりは「CAの不要な業務を増やしている」として、一層強くなる傾向も見られています。

今回はメモリアルフライトで「C-3PO ANA JET」のフライトスケジュールも事前公開されていたことで、この機体目当てのファンが多く乗り込むことが想定されました。ANAの今回の注意喚起は、こうしたなかで運航の安全性の確保、ならびに客室の混乱を防ぐための措置と見られます。

この発表を見たSNSユーザーは「いいぞANA」「これは素晴らしい」「ANAやるじゃん」といったコメントが集まったほか、「ログブックってあくまでもご厚意よね。会社から無理って言わないとアカン時期にきてる気が」「寧ろこれを機に国内＆国際線全面禁止でイイと思うよ」「というかログブックって自分で書くものじゃないの？？」「ファンならスタッフに余計な負荷をかけない。これ鉄則」「ログブックは電子化して良い気がする」といったコメントも寄せられています。