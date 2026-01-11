フリーアナウンサーの中村江里子（56）が11日まで自身のブログを更新し、意外な姿を披露した。

年末年始は南仏で大人数で過ごしたことを明かしていた中村。「56歳、酔っ払っている時に音楽が流れると…なぜかJUMPしながら踊っています いつものように撮影係からスタート。食事を終えて、音楽が鳴り出し、ダンスタイム突入」と音楽に合わせてダンスする様子を捉えた動画をアップ。「信じてもらえないかもしれませんが 基本的には家で静かに1人楽しく飲むのが好き」とつづった。

「でも、こんな風に大人数で集まった時には徹底的に楽しむ。踊りが変とか気にしない 実際に年末年始のダンスタイム、50代の女性代表となった（というか私達しかいない）義姉、妹そして私はよく跳ねておりました 以前投稿した、昨夏の友人宅でのパーティーでは、誰かが私にメロンを渡し… 私はメロンを抱えてジャンプしながら踊っておりました」と記した。

「22人の10代、20代と過ごした年末年始」と中村。「でも、12月初めに南仏の家に来てくれたサト @sato_greyhair が『江里子はあまり漫画読まないかもしれないけれど、これおすすめよ！』と持ってきてくれた“薬屋のひとりごと”にしっかりとハマってしまい、2回読みました」とハマってしまった漫画を告白した。

「分かりやすく壬氏様のファンとなり 続きを次回の日本滞在まで待つか？ネットで読んでしまうか？でも紙が好きだから日本に行くまで我慢？」と悩みを吐露した。

「ヴァカンスも終わり、学校もスタート。いつもの毎日に戻っています。およそ2週間一緒に過ごした姪も留学先に戻りました。新年早々トラブルもあり（長くなるのでブログに書きました）気を引き締めて過ごそうと改めて自らに言い聞かせています。パリは雪景色となり、ミラノもとっても寒いです。皆様、体調に気を付けてお過ごしくださいね」とした。

「#年末年始の過ごし方」「#50代」「#楽しもう」「#フランス暮らし」「#良い週末を」と添えた。

この投稿に、ファンからは「この漫画、私も好きです」「薬屋のひとりごと、面白いですよね」「アニメ、面白いですよ」「最高に楽しそぅ」「音楽がいいです」などの声が寄せられている。