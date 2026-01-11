【英語クイズ】「old」に1文字足して「古い」から「金」に変えてみて！ 普段から発音している人も多いかも
よく耳にする英単語に1文字足して、違う意味に変えるクイズです。
今回のお題は「古い」を表す英単語「old」。1文字足して「金」に変えてみてください。
問題：「old」に1文字足して「金」にしてください「old」にアルファベットを1文字足して、貴金属の「金（きん）」という意味の単語を完成させてください。
1. C
2. G
3. B
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：2. G正解は「2. G」で、単語は「Gold」でした。
「old（古い）」の前に「G」を付けると、価値のある貴金属「gold（金）」という単語に変身します。ちなみに、選択肢1の「C」を足すと「cold（寒い）」、選択肢3の「B」を足すと「bold（大胆な）」という別の英単語になります。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)