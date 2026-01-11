1文字足して英単語の意味を変える脳トレクイズです。「old」を少し変えると「古い」から「金」を様変わり？ 友だちと考えても面白いクイズです。

写真拡大

よく耳にする英単語に1文字足して、違う意味に変えるクイズです。

今回のお題は「古い」を表す英単語「old」。1文字足して「金」に変えてみてください。

問題：「old」に1文字足して「金」にしてください

「old」にアルファベットを1文字足して、貴金属の「金（きん）」という意味の単語を完成させてください。

1. C
2. G
3. B

答えを見る






正解：2. G

正解は「2. G」で、単語は「Gold」でした。

▼解説
「old（古い）」の前に「G」を付けると、価値のある貴金属「gold（金）」という単語に変身します。ちなみに、選択肢1の「C」を足すと「cold（寒い）」、選択肢3の「B」を足すと「bold（大胆な）」という別の英単語になります。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)