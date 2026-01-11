第3子妊娠中のフリーアナウンサーの本仮屋リイナ（34）が10日、自身のインスタグラムを更新。沖縄旅行での大きなおなかを披露した。

「お腹のなかで育っているいのちと、目の前で育っているいのちと、いっしょに旅する時間」とつづり、水着姿などおなかも目立つようになった自身のショットなどを投稿した。

「目の前のふたりが楽しい瞬間は、お腹のなかの人もぽこぽこ動いてました」と2人の子供たちの姿も。「初夏にメンバーが増えるので、4人家族では最後の沖縄旅 噛み締めてる」とつづり、出産予定の時期も明かした。

リイナは大学卒業後、2013年に東海テレビ放送入社。「スイッチ!」などにレギュラー出演し、16年5月に結婚。同年12月末で同社を退社。翌17年2月に第1子男児、19年5月に第2子女児を出産。20年6月からアミューズに所属したが、22年3月にアミューズを退所した。女優の本仮屋ユイカは実姉。

昨年12月30日に「新しい命も授かりました」と第3子妊娠を公表。「三人目にして初めてのつわりを経験して、船乗りになったような気分で過ごした日々もありましたが、今は落ち着いて、ゆっくりおだやかに過ごしています」と記していた。