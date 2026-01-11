今オフ、ドジャースへの加入が決まったエドウィン・ディアス投手が１０日（日本時間１１日）、自身のインスタグラムに新規投稿。ブルペンで投球練習している様子をアップし、ド軍ファンを騒然とさせた。

「２０２６」と題し、ドジャースの青いパーカーを着てブルペン投球を行ったディアス。そのボールの威力はとても１月とは思えないような仕上がり。力強く腕を振る様子などから見ても、新天地でのプレーにかける意気込みが伝わってくる。

この模様をド軍専門メディアの「ドジャースネーション」などが伝えると、米ファンは騒然。「こんなボールどうやって打つんだ？」「トランペットが強烈に響き渡りそう」「ＷＢＣでプレーするかどうかが気になる」「５０セーブをあげるシーズンがきた」と多くの書き込みが集まった。

ドジャースは昨季、球団史上初のワールドシリーズ連覇を果たした。だがレギュラーシーズンからポストシーズンにかけ、抑え不在の状況が戦いを苦しくしてしまった経緯がある。

昨季、メッツで６２試合に登板し６勝３敗２８セーブ、防御率１・６３をマークしたディアスの補強は今オフ一番のニュースとなった。通算２５３セーブと確かな実績を誇り、３年総額６９００万ドル（約１０７億６０００万円）で獲得した右腕。順調な仕上がりぶりは、ヤンキース以来のワールドシリーズ３連覇を目指すチームにとっても価値ある情報だ。