¿·¥É¥é¥Þ¡¢¥é¥¹¥È45ÉÃ¤Ç¤¤¤­¤Ê¤êÉÔ²º¤Ê¥â¥Î¥í¡¼¥°¡ÄÇ®¤¤¥Ð¥Ç¥£·ëÀ®Å¸³«¤«¤éµ¿Ç°±²¤Þ¤¯Ëë°ú¤­¡ã¤¼¤ó¤Ö¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤À¤«¤é¡ä

¡ÖÆÉ¤ó¤À¤é¡È¿Í´ÖÉÔ¿®¡É¤Ë¤Ê¤ë¡¢¥¨¥´¥¤¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡×¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À²Æ¸¶¥¨¥ð¥¸¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¤¼¤ó¤Ö¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤À¤«¤é¡Ù¤¬¡¢1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¿·Ïº¡¦ÎÓÅÄÏÂ¿Ã¡ÊÆ£°æÎ®À±¡Ë¤¬·ëº§¼°¤Ë¤¤¤¿¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¦ºùÄíÁó¶Ì¡Ê¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¡Ë¤È¼ê¤òÁÈ¤ß¡¢·ëº§ÈäÏª±ãÃæ¤Ë¿·ÉØ¡¦º»Ìé¹á¡Ê°æ·å¹°·Ã¡Ë¤¬²¿¼Ô¤«¤ËÆÇ¤òÀ¹¤é¤ì¤¿»ö·ï¤Î¿¿Áê¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥é¥Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤À¡£
Âè1ÏÃ¤Î½ªÈ×¤Ç¤Ï¡¢¿·ÉØ¡¦º»Ìé¹á¤Î»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤òÁÜ¤½¤¦¤È¿·Ïº¤Ç¤¢¤ëÏÂ¿Ã¤¬¡¢±Ô¤¤´Ñ»¡´ã¤ò¤â¤ÄºùÄí¤ËÅÚ²¼ºÂ¤Þ¤Ç¤·¤Æ¶¨ÎÏ¤òÍê¤àÅ¸³«¤Ë¡£ÏÂ¿Ã¤ÎÇ®°Õ¤ò¼õ¤±¤¿ºùÄí¤Ï¤³¤ÎÍê¤ß¤ò°ú¤¼õ¤±¡¢¤³¤³¤«¤é2¿Í¤¬¥Ð¥Ç¥£¤È¤·¤Æ»ö·ï¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¯Å¸³«¤È¤Ê¤ë¤â¡¢Ä¾¸å¤ËÉÔ²º¤Ê¥â¥Î¥í¡¼¥°¤¬Î®¤ì¡Ä¡£
¡Ê¢¨°Ê²¼¡¢Âè1ÏÃ¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛºùÄí¤òÇ®¤¯ÀâÆÀ¤¹¤ëÏÂ¿Ã¤À¤¬¡Ä
¢¡¹¬¤»¤ÎÀäÄº¤Ç¾×·â¤ÎÈá·à
Âè1ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÏÂ¿Ã¤Èº»Ìé¹á¤Î·ëº§¼°¤¬¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¼°¤Ë¤Ïº»Ìé¹á¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤¢¤ëÈøºêÍõÎ¤¡ÊÉðÅÄÎèÆà¡Ë¤È¶¶ËÜÃÒ·Ã¡ÊÂç¸¶Í¥Çµ¡Ë¡¢ÏÂ¿Ã¤ÎÍ§¿Í¤Î¿ù±ºÀ¿¡ÊÁðÀîÂóÌï¡Ë¤ÈÌÚÂ¼Ä¾¿Í¡Ê¸Å²°Ï¤ÉÒ¡Ë¡¢¿¹¤¢¤¤é¡ÊÎëÌÚ°¦Íý¡Ë¡¢¤½¤·¤Æº»Ìé¹á¤ÎÊì¡¦¹á¡Ê¾¾²¼Í³¼ù¡Ë¤¬»²²Ã¤·¡¢¾¯¿Í¿ô¤Ê¤¬¤é¤âÏÂ¤ä¤«¤Ëµó¼°¤ÈÈäÏª±ã¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÈäÏª±ã¤Ç¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤Î±éÁÕ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿º»Ìé¹á¤¬ÆÍÁ³ÅÇ·ì¤·¤ÆÅÝ¤ì¤ë»öÂÖ¤¬È¯À¸¡£¹¬¤»¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¶õ´Ö¤Ï¡¢°ìµ¤¤ËÈá·à¤Î¸½¾ì¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡£
¤½¤Î¸å¡¢¤³¤Î¼°¤Ë¤¤¤¿¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÎºùÄí¤Ï¡¢º»Ìé¹á¤¬ÅÝ¤ì¤ëÁ°¤Î¡È¤¢¤ë°ãÏÂ´¶¡É¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¡¢ÏÂ¿Ã¤Ëº»Ìé¹á¤¬ÆÇ¤òÀ¹¤é¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤ë¡£
º»Ìé¹á¤ò´Ù¤ì¤¿¿ÍÊª¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ÈÃÎ¤Ã¤¿ÏÂ¿Ã¤Ï¡¢¼«¤éÈÈ¿Í¤òÁÜ¤½¤¦¤ÈÊ³µ¯¡£»ö·ï¤Î¥Ò¥ó¥È¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤¿ºùÄí¤Î´Ñ»¡´ã¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¡¢¡ÖÎÏ¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÖºùÄí¤µ¤ó¤Ê¤é¿®ÍÑ¤Ç¤¤ë¡ª²¶¤ÎÄ¾´¶¤¬¤½¤¦¹ð¤²¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ®¤¯ÁÊ¤¨¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤âºùÄí¤¬¶¨ÎÏ¤ò½Â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÏÂ¿Ã¤Ï¡Öº»Ìé¹á¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤¦¤«¡Ä¤É¤¦¤«¡¢¤É¤¦¤«¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÚ²¼ºÂ¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯ÀÞ¤ì¤¿ºùÄí¤Ï¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£ÆÇ¤Î²ÄÇ½À¤òÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤ÏËÍ¤Ê¤ó¤Ç¡£¤Þ¤¢¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀÕÇ¤´¶¤¸¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡×¤È¶¨ÎÏ¤ò°ú¤¼õ¤±¡¢ÏÂ¿Ã¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ä¤Ä¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¡ª¡×¤ÈÈà¤Î¼ê¤òÎÏ¶¯¤¯¿¶¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤Æ2¿Í¤¬¶¨ÎÏ´Ø·¸¤È¤Ê¤ëÇ®¤¤Å¸³«¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¤¬¡¢Ä¾¸å¤ÎºùÄí¤Î¥â¥Î¥í¡¼¥°¤Ç¤Ï¡Ö¤¿¤À¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÍÆµ¿¼Ô¤Ï·ëº§¼°¤Î¾·ÂÔµÒÁ´°÷¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¤¢¤Î¤È¤ÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤¿ÃË¡¢¤³¤ÎÃË¤âÈÈ¿Í¸õÊä¤Î°ì¿Í¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÂ¿Ã¤â¤Þ¤¿ÈÈ¿Í¸õÊä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¹ð¤²¤é¤ì¡¢¼ç¿Í¸ø¤¹¤é¤âµ¿¤ï¤·¤¤Âçº®Íð¤ÎËë°ú¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£