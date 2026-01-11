天海祐希、少年の成長ぶりに「嬉しかったですね！」 かつてスゴ技を披露した子供たちの驚きの現在

本日1月11日（日）の『ナニコレ珍百景』は2時間スペシャル。

現在公開中の『劇場版「緊急取調室 THE FINAL」』主演の天海祐希と、『探偵さん、リュック開いてますよ』に出演中の郄橋ひかる、そして千原ジュニア、錦鯉という豪華なメンバーを珍定ゲストに迎えて放送される。

番組ではこれまで延べ7000ほどの珍百景を紹介してきたが、今回はそんな数ある珍百景の中から“その後が気になる珍百景”を厳選し、今どうなっているのか徹底調査。

すると、そこには驚きの連続となる現在の姿が見えてくることに。

◆掃除機マニア少年の成長ぶりに感動と爆笑

かつてスゴい特技を披露してくれた子供たちは、大人になった今、どのように成長しているのか？ 当時のスゴ技は健在なのかを大追跡。

今から11年前に紹介したのは、昆虫に夢中になり大発見を成し遂げた少年だ。少年は小学4年生のときにアリジゴクに興味を持ち生態観察を始めたところ、これまで信じられていたアリジゴクの生態の説を覆すものスゴいことを発見する。

これをきっかけにもっと研究がしたいと強く思った少年は、小学5年生で環境の整った全寮制の学校へ転向し、中学3年生の取材当時も研究を続けていた。

今回、11年ぶりに24歳になった少年に会いに行ったところ、現在は昆虫好きにも通ずる職業が明かされスタジオ一同は感心。はたして現在はどんな仕事に就いているのか？

また“逆さ言葉を瞬時に言える”という特技を持った当時小学2年生だった天才少年のもとへ14年ぶりに向かったところ、彼が進んだ道に驚き。再び逆さ言葉にも挑戦してもらうが、はたしてその腕前は？

天海が「ちょっと嬉しかったですね！ナイスキャラになっているのが素敵だった」とその成長ぶりを絶賛したのが、かつて掃除機マニアとして紹介された少年の現在の姿だ。

掃除機が大好きすぎて、当時小学6年生ながらお小遣いやプレゼントをすべて掃除機に注ぎ24台を所有していた。

暇さえあれば掃除機の吸引力を楽しみ、休日には家電量販店へ足を運んでいた少年は、11年経った現在、掃除機への思いを貫いてある職業に就いていることが判明し、珍定ゲストたちは拍手喝采。

掃除機のコレクションも格段に増えていて驚かされるが、さらに少年のキャラクターの進化にもスタジオ一同は引きつけられ…。

他にも、“すぐ泣ける”ことが特技だった演技派女子高生も15年ぶりに登場。俳優になることが夢だと語っていた女子高生の現在とは？

スタジオのゲストらもすぐ泣けるか挑戦するが、なぜか次々と変顔をしだし、天海までも変顔を披露。まさかの事態に名倉潤は思わず「やめとけ！」と即座にツッコむ。

このほか番組では、今から7年前に広島県三原市の山奥で生活していたワイルドな大家族や、岩手県西和賀町の2世帯4人しかいない集落で営業するレストランの気になるその後も紹介。

また、長きにわたって受け継がれてきた伝統珍百景を調べてみると、感動の“今”が明かされることに。