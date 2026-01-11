2児の母・渡辺美奈代、熟成カレー粉×自家製キムチ麹使った手料理に家族大絶賛「とっても美味しそう」「素敵過ぎます…」
元おニャン子クラブのメンバーで歌手・タレントの渡辺美奈代（56）が7日、自身のブログを更新。長年使い続けている“美奈代家熟成カレー粉”や自家製キムチ麹を使った手料理を披露し、ファンから反響を呼んでいる。
【写真】「食べたくなります」渡辺美奈代が作る“自家製オイキムチ＆熟成カレー”
渡辺は現在、タレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
この日、まず「熟成した」と題してブログを更新。「熟成した 我が家のカレー粉」と切り出し、瓶に入れて大切に保管している自家製のカレー粉を公開。「今日は こちらを使って 夜ごはんにしまーす」とつづり、夕食への期待をのぞかせた。
続いて「自家製」「オイキムチ」と題したブログでは、きゅうりと自家製キムチ麹を使った“オイキムチ”作りの様子を紹介。真っ赤なヤンニョムで和えた工程写真も公開し「自家製キムチ麹で オイキムチ」と、完成した一品は家族にも好評だったことを明かしている。
そして最後に「夜ごはん」と題したブログでは、熟成カレー粉を使った具がたっぷり入ったカレーを煮込んだ鍋の写真を公開。「スパイスが効いていて 美味しいと」と手応えを感じた様子で、「みんなおかわりしてくれました！」と家族団らんのひとときを伝え、ブログを締めくくった。
これらの投稿にファンから「カレー粉とっても…とっても美味しそう」「キュウリを湯掻くんですね」「自家製オイキムチ！素敵」「オイキムチって、こうして作るのですね」「美味しそう」「素敵過ぎます…」「凄い」「食べたくなります」などの声が寄せられている。
