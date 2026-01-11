·ã¤ä¤»¤·¤¿¥¨¥¤¥ß¡¼¡¦¥·¥å¡¼¥Þ¡¼¡¢¡Ö²Ã¹©¤Ê¤·¡×¤Î¿åÃå»Ñ¤òÆ²¡¹ÈäÏª
¡¡ºòÇ¯¡¢·àÅª¤ÊÆùÂÎ²þÂ¤¤ò¿ë¤²¤¿¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤ÇÇÐÍ¥¤Î¥¨¥¤¥ß¡¼¡¦¥·¥å¡¼¥Þ¡¼¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Æ¡Ö²Ã¹©¤Ê¤·¡×¤Î¿åÃå»Ñ¤ò¸ø³«¡£2026Ç¯¤ò¡Ö¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤ÎÇ¯¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·ã¤ä¤»¤·¤¿¥¨¥¤¥ß¡¼¡¦¥·¥å¡¼¥Þ¡¼¡¡¿åÃå»Ñ¤ä¥ß¥Ë¾æ¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ê¤É
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö1·î5Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¤¿¥¨¥¤¥ß¡¼¤Ï¡¢¡ÖÎ¹¹Ô¤Î½àÈ÷Ãæ¤ËÊì¤¬»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¡£ºÇ¸å¤Î1Ëç¤ÏÎ¹¹ÔÃæ¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¡£º£Ç¯¤Ï¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤È¼«¸Ê°¦¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£¥Î¡¼¥á¥¤¥¯¤Ç²Ã¹©¤Ê¤·¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢ÀÖ¤¤¥Ð¥ó¥É¥¥¥Ó¥¥Ë¤ä¹õ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¿åÃå¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥ì¥È¥í¤Ê¹õ¤¤¥Ó¥¥Ë¡¢ÇØÃæ¤¬ÂçÃÀ¤Ë³«¤¤¤¿»ç¤Î¿åÃå»Ñ¤ò¥·¥§¥¢¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¹õ¤¤¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ä¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥Ô¥ó¥¯¤Î¥µ¥Æ¥óÃÏ¥É¥ì¥¹¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤¢¤ë¥ê¥¾¡¼¥È¥¦¥§¥¢¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤·¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢·ò¹¯¤È²ÈÂ²¡¢Í§¿Í¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¡¢¿ÍÀ¸ºÇ¹â¤Î1Ç¯¤Ë¤·¤è¤¦¡£¸å²ù¤Ê¤¯Á°¿Ê¤¹¤ë¤ó¤À¡£¤¢¤ë¤Î¤Ï°¦¤Î¤ß¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¥Ñ¥ê¥¹¡¦¥Ò¥ë¥È¥ó¤ä¥³¡¼¥È¥Ë¡¼¡¦¥³¥Ã¥¯¥¹¡¢¥ì¥¹¥ê¡¼¡¦¥Þ¥ó¡¢¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥é¥ô¡¦¥Ò¥å¡¼¥¤¥Ã¥È¡¢¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥¯¡¼¥ê¥Ã¥¸¤é¤«¤é±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¥¤¥¨¥¹¡ª¡×¡Ö¥ì¥Ã¥Ä¥´¡¼¡ª¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¤¹¤´¤¯µ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£·ò¹¯¤ò¹¬¤»¤ÎÇ¯2026Ç¯¤Ë´¥ÇÕ¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¡ªÂç¹¥¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¿ôÇ¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ·¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¿¥¨¥¤¥ß¡¼¤Ï¡¢2022Ç¯¤ËThe Hollywood Reporter¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¡Ö¶À¤Ë±Ç¤ë¼«Ê¬¤Î»Ñ¤Ë¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢»éËÃµÛ°ú¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£ºòÇ¯11·î¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¸Ø¤é¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ï¤¤¤ë¡©¡¡µ¤Ê¬¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤òÉÕ¤±¡¢¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î¤ÎÀÖ¤¤¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿·àÅªÊÑ¿È¥Ü¥Ç¥£¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥¨¥¤¥ß¡¼¤Ï¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¡ÖÄË¤ß¤Î¤Ê¤¤À¸³è¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¼Â¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ê¡¢»ÒµÜÆâËì¾É¤âÎÉ¤¯¤Ê¤ê¡¢ÇØÃæ¤ÎÉÔÄ´¤â²þÁ±¡¢¥¯¥Ã¥·¥ó¥°¾É¸õ·²¤Î¤¿¤á¤Ë¤à¤¯¤ó¤Ç¤¤¤¿´é¤â¸µ¤ËÌá¤Ã¤¿¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÂ©»Ò¤ò»×¤¦¤ÈÆÃ¤Ë¡¢¶¯¤¯·ò¹¯¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¥¨¥¤¥ß¡¼¡¦¥·¥å¡¼¥Þ¡¼¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷amyschumer¡Ë
