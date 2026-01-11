大地震の時、119番をしても消防車や救急車は、いつものようには来ないと考えたほうがいいでしょう。その理由は「119番通報が殺到してつながりにくい」、交通渋滞・道路が損壊するなどで「消防車・救急車が現場に向かえない」。そして負傷者・火災現場があまりにも多くて「救急車・消防車の台数が足りない」からです。

実は、過去の大地震でも「来なかった」という事例が多数あります。私たちはどうすればいいのでしょうか。そう!「公助」が厳しいとなると「自助」「共助」しかありません。

阪神・淡路大震災では

1995年1月17日の阪神・淡路大震災では、ヘリコプターから撮影した黒煙と炎が上がる街の映像が、印象に強く残っていると思います。神戸市によると兵庫区・長田区は、地震後に広範な地域で火災が発生して焼死者が多く、両区で1744人の命が奪われています。

当時の取材映像を見ると、燃え続ける家の前で呆然とする住民、ようやく消防車が到着したにもかかわらず、消火水槽が地震で壊れ消火用水を使えずホースを持ったまま立ち尽くす消防隊員、何とか放水を始めても火の手が激しく手がつけられない状況、となっています。

また全壊した住宅に閉じ込められた人を、近隣の住民が協力して救出するという映像もありました。

消防車・救急車が現場へ行けない理由

住民からすると「少しでも早く消防車や救急車が来てほしい」という願いがあります。しかし、いつものようにスピーディーに現場には行けません。その理由は以下の通りです。

（1)119番通報が殺到し、電話がつながりにくい

（2)火事、負傷者が超多数

（3)消防署の前の道路が大渋滞で、消防車や救急車が出動できない

（4)出動できても、道路が大渋滞で進めない

（5)さらに道路が損壊したり液状化したりで、車が走れない

（6)台数は平時の活動状況などを基準に決まっているので、大災害時は足りない

（1)から（5)は感覚的に理解できると思います。しかし、（2)とも関係があることですが、（6)については少し説明が必要です。

台数は市町村ごとに、平時の稼働状況などから決められている

総務省消防庁の指針に、市町村が消防車・救急車の台数を決める際の基準が示されています。救急車についての指針が比較的シンプルなので、今回は救急車を例に説明します。

総務省消防庁が示す「消防力の整備指針」の第13条では…。

「人口10万人超5台、人口10万人以上5万人毎に1台（令和5年4月1日時点）。これを基準として、当該市町村の昼間人口、 高齢化率、 救急業務に係る出動の状況等を勘案した数とする」となっています。例えば人口10万人ぐらいの街は5台、15万人だと6台、20万人だと7台を基準に、各市町村の特性・状況を勘案して決める…となります。

消防車についても「消防力の整備指針」で示されています。こちらは街にある建造物の状況なども考慮します。いずれにしても「平時に想定される状況」がベースです。

このように消防車・救急車の台数は、人口と平時の稼働状況などから決められているので、同時に複数箇所で大火事が起きたり、負傷者が大量に出たりする大災害時は、当然、足りなくなります。

＜自助・共助で＞

さらに救急出動の際は命に関わる重症者が優先されます。呼吸困難、意識不明、大量出血など生命に危険が迫っているケースです。このように「公助」が厳しい場合は「自助」「共助」が求められます。

けが人対策

応急手当を自分自身や周囲の人々で行う必要があり、その知識・技術を身につけなければなりません。

（1)講習を受ける

消防署や防災センターで応急手当の講習会が開催されています。講習会では止血方法や心肺蘇生法、AEDの使い方などの基本的な救命処置が習得できます。

（2)防災士の資格をとる

防災士になるためには、心肺蘇生法、AEDの使い方を習得する必要があります。資格取得にはお金がかかりますが、防災力をつけるという側面を考えるとチャレンジする価値はあります。

（3)家庭用応急手当キット(救急箱)を備える

家庭用応急手当キットを備えましょう。中身は、包帯、ガーゼ、消毒液、絆創膏、消毒液、体温計、ハサミ、ピンセット、三角巾、総合感冒薬、胃薬、解熱鎮痛剤などです。特定の病気やアレルギーを持っている場合は、それに対応する薬品も常備します。

（4)地域の医療支援体制を確認する

総合病院ではなく、地域にある医療機関(医院)の先生との連携を図れるよう、自治会などが関係づくりを試みてはいかがでしょうか。いわゆる「かかりつけのお医者さん」「町医者の先生」にお願いする方法です。先生が医院に住んでいないケースもあるかと思います。そのような場合「先生の自宅・家族が大丈夫であれば、医院にかけつけてもらえませんか？」とお願いしてみます。また住民の中に看護師などの資格を持っている方がいないかを探し、協力をお願いする方法もあります。

災害に強い街づくり

いざ!という時は、地域住民が力を合わせて助け合うしかありません。そのためには、地域の活動に参加したり、お隣さんなどに挨拶したりして、地域住民の方と関係を作りましょう。声をかけたことがある間柄だと、いざという時に助け合いしやすくなります。

仕事や家庭の状況で地域活動への参加が難しい方もいるかと思います。その場合は、まず「おはようございます」「こんにちは」から始めましょう。発災直後、避難生活で必ず役立ちます。その時に備えましょう。

＜参考 阪神・淡路大震災の概要＞

震源：淡路島北部

震源の深さ：16km

マグニチュード：Mj7.3 Mw6.9

震度：震度7 神戸 震度6 神戸、洲本

震源断層：野島断層を含む六甲断層系

地震の形態：直下型地震

揺れの時間：約15秒

人的被害：死者6434人 (総務省消防庁調べ、2005年12月22日現在)

被害総額：10兆円

◇

被災地取材やNPO研究員の立場などから学んだ防災の知識や知恵を、コラム形式でつづります。

■五十嵐 信裕

東京都出身。1990年メ～テレ入社、東日本大震災では被災地でANN現地デスクを経験。報道局防災担当部長や防災特番『池上彰と考える！巨大自然災害から命を守れ』プロデューサーなどを経て、現ニュースデスク。防災関係のNPOの特別研究員や愛知県防災減災カレッジのメディア講座講師も務め、防災・減災報道のあり方について取材と発信を続ける。日本災害情報学会・会員 防災士。