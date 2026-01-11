フジテレビの松村未央アナウンサー（39）が11日までに自身のインスタグラムを更新。年末年始は家族で過ごしたベトナムでトラブルに見舞われたことを明かした。

「年末年始は初めてベトナムのダナンへ 海やプール、街散策、ベトナム料理を満喫しました！」と松村アナ。「娘はウォーターパークがお気に入りだった様子 街の夜景もとっても綺麗でした」とつづった。

「滞在中、私は腹痛トラブルがありましたが なんとか回復し…よかったです」と記した。

「現地の方がみんな優しくフレンドリーで、さらに物価も安く、子連れでも色々と楽しめたダナンでした」とした。

7歳・愛娘とのショットなども投稿し、「#ダナン」「#ホイアン」「#ベトナム」「#子連れ旅行」「#冬休み」と添えた。

この投稿に、ファンからは「最高の冬休みですね」「素晴らしいショット」「腹痛は大丈夫ですか」「娘さん大きくなりましたね」「楽しめてよかったですね」などのコメントが寄せられている。

松村アナは2009年4月1日、フジテレビ入社。2017年6月、お笑い芸人の陣内智則と結婚。翌18年10月に第1子長女を出産した。