ロッキーズは10日（日本時間11日）、ダイヤモンドバックスから外野手ジェイク・マッカーシー（28）を獲得し、見返りとしてマイナーリーグ投手のジョシュ・グロス（23）を放出したと発表した。

マッカーシーは2018年にバージニア大学からドラフト1巡目で指名され、ダイヤモンドバックスで5シーズンを過ごした。2022年には打率.283、出塁率.342、長打率.427、23盗塁を記録。ナ・リーグ新人王投票で4位に入った。

しかし昨季は不振に陥り、67試合で打率.204、OPS.591にとどまり、4月末から6月末までの長い期間を3Aで過ごした。ただし本来の力を発揮すれば、抜群のスピードと外野全ポジションを守れる汎用性を備えており、広大なクアーズ・フィールドを本拠地とするロッキーズにとっては大きな武器となり得る。

ベースボール・サバントによると、マッカーシーは2025年のスプリントスピードでリーグ99パーセンタイルに入った（MLBの選手の中で、最速の1％のグループに入ったことを意味する）。一方のグロスは2023年、イースト・カロライナ大学からドラフト11巡目で指名された右腕。昨季はハイAのハドソンバレーとスポケーンでプレーし、5勝14敗、防御率4.67だった。