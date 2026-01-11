広島県らしさを感じる「1500円以上のお土産」ランキング！ 2位「広島カープマカロン」を抑えた1位は？
仕事始めや新年の集まりが一段落し、改めて身近な方へ感謝を伝えたい場面にふさわしい手土産をご紹介します。価格以上の満足感があり、その土地の誇りが凝縮された「外さない」セレクションを、ぜひ参考にしてみてください。
All About ニュース編集部では、2025年12月25〜26日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、広島県のお土産に関するアンケートを実施しました。その中から、広島県らしさを感じる「1500円以上のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
※値段は一部サイズを参考にしています
※値段は各公式Webサイトより引用
【8位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「広島といえばカープだと思うので、特別にファンでは無いけれど広島らしいお土産だと感じます」（40代女性／東京都）、「かわいさと、写真映えと、ひろしまといえば、がそろっている」（40代女性／北海道）、「広島といえばカープであり、誰もが広島に行ってきたと一目でわかるため」（30代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
回答者からは「広島といえばもみじ饅頭というイメージがあるので」（50代女性／奈良県）、「広島土産といえばもみじ饅頭、もみじ饅頭といえばにしき堂と、一番知名度の高い広島土産だと思うから」（30代女性／広島県）、「広島といえばやっぱり『もみじ饅頭』。その中でも『錦もみじ』は、伝統の味を守りながらも上品で洗練された仕上がりで、広島らしさをしっかり感じられるお土産です。ふんわりとした生地にやさしい甘さのあんが包まれていて、どこか懐かしく、ほっとする味わい。12個入りでボリュームもあり、家族や職場への贈り物にもぴったりです。広島の風景や文化を思い出させてくれる、王道かつ安心の一品です」（40代女性／滋賀県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
