食べ放題で女性に嫌われる行動８パターン
好きなものを好きなだけ食べられる食べ放題。お腹一杯になれるし、お財布にもやさしいしと気軽なデートにはぴったりかもしれません。でも、食べることばかりに気を取られてしまうと女性に不快な思いをさせてしまうこともあるようです。そこで今回は「食べ放題で女性に嫌われる行動８パターン」をご紹介します。
【１】忙しそうに何回も食べ物を取りに行き、ゆっくり会話ができない
食べることばかりに夢中になると、楽しい会話もなければ「とにかくたくさん食べた」という思い出しか残りません。デートの楽しみを会話に求める女性は多いので、会話ができる余裕を保ちましょう。
【２】「食べきれない分は、こっそり持って帰ろう」と提案する
食べ残しを持ち帰ろうとする卑しさに女性はドン引きします。実際に提案してしまったら、二度と彼女と会えなくなるでしょう。
【３】食べ過ぎて具合が悪くなり、まったくしゃべらなくなってしまう
食べ過ぎでお腹を壊してしまい、しゃべることができなくなってしまったら、彼女に心配をさせるばかりか、デートの楽しさも半減します。食べ放題に挑む前に自分の食べられる量を知っておきましょう。
【４】すぐにお腹が一杯になってしまい、帰ろうとする
はじめからガツガツと食べるのではなく、２人が満足して食べ終わるようにペース配分を考えましょう。また、食べ終わった後に会話を楽しめる余裕が欲しいところです。
【５】大量に取ってきて大量に残す
男性の食べ残しを嫌う女性は多いようです。特に、食べ放題においては食べ残しをするのはマナー違反。そればかりか、いつも行き当たりばったりで、テキトーな性格だと思われてしまうかもしれません。取ってきたものは残さず食べきるようにしましょう。
【６】「僕よりも大食いだね?。」という発言
そんな言い方をされては女性が気にして食べられなくなってしまいます。ここはさりげなく「おいしそうに食べるよね?」と褒めてあげましょう。
【７】お皿を持って立ち上がり「絶対に元を取る！」と宣言する
どれだけ食べても値段は一緒というのが食べ放題の醍醐味のひとつですが、デート中の「元を取る」発言は禁句。女性にセコイ奴と思われないためにも、心の奥底にしまっておきましょう。
【８】頼んでもいないのに食べ物を勝手に取ってきて、「これ食べなよ。」と人に勧める
好きなものは自分で取ってくることができます。たとえ親切心でやった行動でも、女性の目からすると「ただのおせっかいな人」に見えるかもしれません。
これら以外に「食べ放題で女性に嫌われる行動」にはどんなものがあるでしょうか？みなさんのご意見をお待ちしております。（外山武史）
