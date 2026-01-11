「Call it even」の意味は？「even」を直訳すれば正解に近づくかも...！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「Call it even」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
ヒントは、「even」＝「同じ・釣りあう」というニュアンスを持っています。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「おあいこにしよう」でした！
ここでの「even」は「貸し借りなしの・おあいこの」という意味の形容詞です。
「それをおあいこと呼ぶ」つまり「貸し借りなしにする・チャラにする」というニュアンスで使えますよ。
「You helped me last time, so let’s call it even.」
（この前助けてもらったし、これでおあいこね）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部