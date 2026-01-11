「Call it even」の意味は？「even」を直訳すれば正解に近づくかも...！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「Call it even」の意味は？ 意外と難しいこのフレーズ。 ヒントは、「even」＝「同じ・釣りあう」というニュアンスを持っています。 あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「おあいこにしよう」でした！ ここでの「even」は「貸し借りなしの・おあいこの」という意味の形容詞です。 「それをおあいこと呼ぶ」つまり「貸し借りなしにする・チャラにする」というニュアンスで使えますよ。 「You helped me last time, so let’s call it even.」

（この前助けてもらったし、これでおあいこね） あなたはわかりましたか？ 毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！ ※解答は複数ある場合があります。

