昨季最終戦で元同僚のヤクルト・青柳晃洋投手から右翼席上段への４０号２ランを放ち、大台到達で初の本塁打王獲得に花を添えた阪神・佐藤輝明内野手。同僚で２位の森下翔太外野手に１７本差をつける独走キングとなったが、２１、２２年のヤクルト・村上宗隆内野手以来の２年連続本塁打王に向け、死角はあるのだろうか。

今オフ、強力なライバルとなり得る存在だったヤクルト・村上と、巨人・岡本和真内野手が、ポスティングシステムを利用して米大リーグに移籍した。阪神では８５、８６年のバース以来となる２年連続戴冠に追い風が吹いているように映る。

昨季、自己最多の２３本塁打でリーグ２位となった森下。佐藤輝との１７本差は埋めがたい数字にも見えるが、入団から１０→１６→２３と着実に数字を伸ばしている。佐藤輝は５年目の昨季、自己最多の２４本塁打から１６本も上積みしており、右肩上がりの森下が同様の曲線を描くことは決して不可能とは言えない。

強力なライバルとなりそうなのが、昨季リーグ４位の２０本塁打を放った中日・細川成也外野手だ。現役ドラフトで中日に移籍した２３年以降、２４→２３→２０と３年連続２０本塁打をマークしていることに加え、今季から本拠地のバンテリンドームにホームランウイングが新設される。右中間、左中間の最深部が６メートル縮まり、４・８メートルの高さを誇ったフェンスも１・２メートル低くなった３・６メートルになるとあって、本塁打数の大幅増が見込まれる。

ＤｅＮＡの筒香嘉智内野手も侮れない。日本球界復帰２年目の昨季は、細川と並ぶリーグ４位タイの２０本塁打だったが、出場試合数は７５試合だった。フル出場したと仮定した机上の計算では、シーズン３８本塁打ペース。日本野球への慣れがさらに深まり、４４本塁打、１１０打点で２冠に輝いた１６年以来のタイトル獲得となっても不思議ではない。

助っ人勢にも注目だ。昨季ともにセ・リーグの外国人選手では最多となる１７本塁打を放った広島のサンドロ・ファビアン外野手と巨人のトレイ・キャベッジ外野手。さらに１３本塁打だった中日のジェイソン・ボスラー外野手は、日本野球へのさらなる適応が見込まれる来日２年目シーズン。大幅アップとなっても驚きはしない。

また、中日が獲得したミゲル・サノー内野手は、ＭＬＢ通算１６４本塁打の実績を持つ。ツインズ時代の１９年に自己最多の３４本塁打を放ち、２１年にも３０本塁打。左膝の半月板を損傷した２２年以降は目立った数字を残せていないが、１９６センチ、１２６キロの巨体から豪快なアーチが期待されている。

レッドソックス時代の２１年に２５本塁打を放つなど、メジャー通算４７本塁打の巨人の新助っ人、ボビー・ダルベック内野手も一発の魅力を秘めている。

昨季は死球ゼロで本塁打王になった佐藤輝だが、阪神のリーグ連覇を阻むべく、相手チームが主砲の懐を昨年より厳しく突いてくることは容易に推測される。包囲網をかいくぐって２年連続の本塁打王となれるのか、それとも新たなキングが誕生するのか。（デイリースポーツ・鈴木健一）