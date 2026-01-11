「広島新人合同自主トレ」（１０日、大野練習場）

広島・新井貴浩監督（４８）が１０日、廿日市市の大野練習場を訪れ、新人合同自主トレを視察した。２月の春季キャンプで１軍スタートが内定している即戦力候補７選手には競争を強く意識させる言葉をかけた。１年目だからといって“お客さま扱い”はせず、戦力として鋭い視線を注いでいくことを宣言した。

鋭い視線の先には初々しい金の卵がいた。新人たちのキャッチボールやノックに目を向けた後、新井監督は満足そうにうなずいた。「みんないい動きをしてるなと思った」。高校生の指名は１人だけで即戦力候補が多い今年のドラフト組。実際に生で動きを見て、寄せる期待はさらに大きく膨らんだ。

屋内練習場に到着すると、集まってきた新人たちに声をかけた。「チャンスはある。でもそのチャンスを最終的につかみ取るのは自分自身だからね。どんどんガツガツ奪い取りに来るように」。引き締まった表情で耳を傾けていた一人一人と「よろしく」と言いながら固い握手を交わし、優しくほほえんだ。

すでに高校生のドラフト６位・西川と昨年１１月に右肘のトミー・ジョン手術を受けた同７位・高木以外は、育成２選手も含めて春季キャンプ１軍スタートを明言している。「良ければ使うし、１年目だからとかはなしで、競争の枠にどんどん入ってきてもらいたい」。投打の柱を欲する中、新芽にも貪欲なアピールを求める。

即戦力候補の新人たちを見定める目は「去年ぐらいまでとは変わるかな」と力を込める。すでに既存選手と競争できるだけの力を有していると踏んで、キャンプでも特別な扱いはしない方向だ。

「新人の選手がたくさん出てきてくれれば、チーム力も上がる。彼らの動きを楽しみにしています」と新井監督。今年のカープは新人たちも大きな鍵を握っている。