¡Ú12Æü¤Î¤Ð¤±¤Ð¤±¡Û¤Ä¤¤¤Ë»Ï¤Þ¤ë²ÈÂ²£´¿Í¤Ç¤Î¿·À¸³è¡¡¤·¤«¤·¡¢¥È¥¤Ï¤¢¤ëÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡Ä
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Ï¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£º£²ó¤ÇÂè113ºîÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é¤È¤Ê¤ë¡£
¢¡Âè71²ó¤¢¤é¤¹¤¸¢¡
À²¤ì¤ÆÉ×ÉØ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤È¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¡£2¿Í¤Ï»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤È¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¤È4¿Í¤ÇÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£´ª±¦±ÒÌç¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¡¢¥µ¥ï¡Ê±ß°æ¤ï¤ó¡Ë¤ä¤Ê¤ß¡Ê¤µ¤È¤¦¤Û¤Ê¤ß¡Ë¤Ë¸«Á÷¤é¤ì¡¢¥È¥¤Ï¤Ä¤¤¤ËÅ·¹ñÄ®¤ÎÄ¹²°¤òÃ¦½Ð¡ª¤«¤Ä¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¾¾¹¾¾ë¤Î¶á¤¯¤Ë°ú¤Ã±Û¤¹¡£¤½¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ë²ÈÂ²4¿Í¤Ç¤Î¿·À¸³è¡ª¤·¤«¤·¡¢¥È¥¤Ï¤¢¤ëÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£