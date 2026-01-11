日本の公的年金制度は、老後の生活を支える重要な基盤ですが、自営業者などが受給する「老齢基礎年金」のみに頼る世帯では、昨今の物価高騰や光熱費の上昇が死活問題となっています。特に寒さの厳しい冬場は、暖房費を捻出できず、健康を損なうリスクを抱えながら生活する高齢者も少なくありません。ある男性のケースをみていきます。

「暖房をつけるのが怖い」……月6万円の年金で暮らす66歳男性の窮状

「まさか、自分がこんなに寒さに震える老後を送ることになるとは、思ってもみませんでした」

都内にある築40年超の木造アパート。窓からの冷気が容赦なく室温を奪うなか、佐藤和夫さん（66歳・仮名）は、古びた厚手の毛布を肩から羽織り、小さくなって座っていました。佐藤さんは長年、個人経営の飲食店を営んできましたが体調を崩して引退。現在は、月6万円の老齢基礎年金が唯一の収入源です。

家賃3万円を支払い、健康保険料や介護保険料を差し引くと、手元に残るのはわずかな金額です。足りない分は心許ない貯蓄を取り崩して暮らしています。

「一番きついのは冬です。このアパートは隙間風がひどくて、外にいるのと変わらないくらい冷えます。でも、電気代が怖くてエアコンはつけられません。お湯を沸かすガス代も節約するために、お風呂は沸かさず、タオルで体を拭いたりとか。あとはずっと、この毛布にくるまって過ごしています」

昨今の食料品の値上げも、佐藤さんの生活をさらに追い詰めました。スーパーの閉店間際に行き、半額になったパンや見切り品の野菜を探すのが日課です。

「いつも、肉や魚には手を出せない。普段は納豆と豆腐と、あと見切り品の野菜。ちょっと変色していても十分食べられる……でも本当、何のために働いてきたんだろうと、涙が出そうになる」

そんな限界に近い生活を送っていた佐藤さんのもとに、昨年末、日本年金機構から一通の「緑色の封筒」が届きました。最初は「また何か支払いの督促か」と身構えたといいます。しかし封を切り、中身を確認した佐藤さんは、思わず涙したといいます。 それは「年金生活者支援給付金」の振込通知書。

「毎月、5,000円ちょっとの金額が加算されると書いてありました。たった5,000円かもしれませんが、本当にありがたい。これで少しは暖かく過ごせるかもしれません」

佐藤さんの生活が劇的に豊かになるわけではありませんが、届いた通知は、社会から見捨てられていないという、小さな希望の光になったようです。

低所得の年金受給者を支える「年金生活者支援給付金制度」とは

佐藤さんのもとに届いた「年金生活者支援給付金」は、消費税率の引き上げに伴い、公的年金等の収入や所得が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、2019年10月から開始された制度です。 厚生労働省の資料によれば、この給付金には「老齢（基礎）年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3種類があります。佐藤さんが受給しているのは、老齢基礎年金の受給者を対象としたものです。

受給するためには、以下の要件をすべて満たしている必要があります（老齢基礎年金の場合）。

・65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。

・同一世帯の全員が市町村民税非課税である。

・前年の公的年金等の収入金額＊1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれた方は909,000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は906,700円以下＊2

＊1：障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない

＊2：昭和31年4月2日以後に生まれで809,000円を超え909,000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれで806,700円を超え906,700円以下であれば、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

給付額は、保険料納付済期間や保険料免除期間に応じて算出されます。厚生労働省によると、保険料を40年間（480ヵ月）すべて納付した場合の年金生活者支援給付金の基準額は、月額5,450円です。 注意すべきは、この給付金は一度手続きをすれば原則として翌年以降の申請は不要ですが、新たに受給権が発生した人や、これまで対象外だったが所得減により対象となった方などは、自分自身で「請求書（はがき型）」を提出しなければならないことです。

対象となる可能性がある人に対し、例年9月頃から順次、請求書類を送付していると案内されています。佐藤さんのように、届いた書類が何かわからず放置してしまうケースも少なくありませんが、この「緑色の封筒」や「はがき」は、生活を支える大切な通知です。 物価高の影響を最も強く受けるのは、固定された低額の年金で暮らす層。国によるこうした支援策を正しく理解し、漏れなく活用することが、厳しい日々を乗り切るための第一歩となります。