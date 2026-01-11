山羊座は狙うなら年下が◎乙女座は「条件のいい人」に惑わされないように！　1/11〜1/25【下弦の月｜藤島佑雪の月星座別・12星座占い】

1月11日は下弦の月。下弦の月から上弦の月までのまでの、月星座別の恋模様をお届けします。教えてくれるのは元銀座ホステスで占い師＆開運アドバイザーの藤島佑雪さん。星からのメッセージで、ツラい恋や苦しい恋にさよならしてハッピーな恋を手に入れましょう！

■月星座を調べるには？

月星座は、自分が生まれた瞬間に月が位置していた星座で決まります。ご存知ない方は「石井ゆかり・月星座を読む」で調べてみましょう。

正確な月星座を知るには生年月日と出生時間が必要となりますが、出生時間が不明でも調べることは可能です。

■月星座が「牡羊座」のあなた

シングルさんは八方美人をやめて、いいなと思う人だけに自分をアピールしましょうか。カップルさんはお相手に合わせて、違う自分を演出しなくてもいいのでは？

♡ツラ恋の処方箋

無理せず、自然体で！

■月星座が「牡牛座」のあなた

シングルさんは周りの意見は気にしなくていい。自分の思うとおりに進んでよし！ カップルさんは「お相手はどう思うかな」じゃなく、「自分はこう思う！」で行動を。

♡ツラ恋の処方箋

不満をためて、あとで爆発するより、常に発散したほうがお相手にとってもわかりやすくていいんです。

■月星座が「双子座」のあなた

シングルさんもカップルさんも「デートしたい」「楽しみたい」っていう恋愛を卒業して、「この人と生涯を添い遂げられるか」みたいなステージに進むつもりでいるといいみたい。

♡ツラ恋の処方箋

大人は大人の恋をしたほうがうまくいくから。

■月星座が「蟹座」のあなた

シングルさんは「好きになってくれる人」を探すより、自分から好きになったほうが幸せかも。カップルさんはもっとお相手に踏み込んで、深い話をしましょうか。

♡ツラ恋の処方箋

臆病なままだと、いつまで経っても本当の恋はできないから。

■月星座が「獅子座」のあなた

シングルさんはお世辞とか社交辞令をいうのはやめて、もっと心に忠実にすると恋愛運がアップします。カップルさんはいいたいことがあったら、いえばいいです。

♡ツラ恋の処方箋

遠慮してると、どんどん本当の気持ちから遠ざかっていくから。

■月星座が「乙女座」のあなた

シングルさんは世間がいう「条件のいい人」とか「モテるテク」に惑わされちゃダメ。カップルさんはたとえ周りがなんといおうと、2人が幸せだったらいいんじゃない？

♡ツラ恋の処方箋

他人と違う価値観で生きるから、自分の幸せがあるんです。

■月星座が「天秤座」のあなた

シングルさんは覚悟を決めること。そうすれば、もっと恋の道が開けていきます。カップルさんは気になることがあるなら、思いきって聞いちゃいましょう！

♡ツラ恋の処方箋

勇気を出さなければ、時間だけが過ぎていきます。

■月星座が「蠍座」のあなた

シングルさん、過去の恋に未練があるうちは、まだ前を向く時期じゃないのかもね。カップルさんはまだ別れなくてもいいのでは？ あとは「やってあげる」のをやめましょう。

♡ツラ恋の処方箋

まだ終わらせちゃいけないことがあるみたい。

■月星座が「射手座」のあなた

シングルさんは友達のポジションで居続けるのを、やめるときがきたかもね。カップルさんは腹を割って、本音を話し合うとき。スルーするの、やめましょうね。

♡ツラ恋の処方箋

一歩踏み出すと、いい方向に動くはず。

■月星座が「山羊座」のあなた

シングルさんは狙うなら年下。作戦としてはネコをかぶらず、ダメなところも見せていくのがよさそうです。カップルさんは今は結婚の話を持ち出す時期ではなさそうです。

♡ツラ恋の処方箋

思い通りにはいかないのが人生って、つもりでいれば気が楽。

■星座が「水瓶座」のあなた

シングルさんは自分とかけ離れた人より、自分に近い人と仲よくしてみたら？ カップルさんはもし問題があるなら、他の人の意見を聞かず、2人で解決を。

♡ツラ恋の処方箋

幸せは足元に。

■月星座が「魚座」のあなた

シングルさんもカップルさんも答えを急がなくてもいいんじゃない？ いい恋をしたいなら、グレーな時期を楽しむ余裕が必要かもね。答えはいつか出るものだし。

♡ツラ恋の処方箋

答えが今出ないということは、そのタイミングじゃないということ。

（藤島佑雪）