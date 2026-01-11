『ばけばけ』第15週 新居で新たな生活が始まるが…【ネタバレあり】
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第15週「マツノケ、ヤリカタ。」が、12日スタートする。
本作は、松江で生まれ育ったヒロイン・松野トキ（高石）がつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師と出会い、“怪談好き”という共通点から次第に心を通わせていく。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、大胆に再構成して登場人物名や団体名などは一部改称してフィクションとして描く。原作はなく、脚本はふじきみつ彦氏が手掛ける。
■第15週「マツノケ、ヤリカタ。」のあらすじ
晴れて結婚が認められ家族となったトキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）。司之介（岡部たかし）とフミ（池脇千鶴）も連れ、長年暮らした長屋から橋の向こうの城下町へと引っ越す。サワ（円井わん）やなみ（さとうほなみ）に見送られ、トキたちは武家屋敷に向かう。新居での新たな生活、ヘブンは日本式に合わせると言うが松野家と一緒に暮らしていけるのか！？
